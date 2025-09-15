Pressestimme
'Augsburger Allgemeine' zur Richterwahl/Bundesverfassungsgericht
Für Sie zusammengefasst
- Bundesverfassungsgericht bleibt unbeschadet, Risiko bleibt.
- Politisches Theater könnte Akzeptanzverlust verursachen.
- Ernennungsverfahren der Richter zeigt demokratische Schwächen.
AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Richterwahl/Bundesverfassungsgericht:
"Kann man damit die Akte schließen? Leider nicht. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat zwar durch das Polittheater noch keinen Schaden genommen, aber es besteht das Risiko eines Akzeptanzverlusts in Teilen der Bevölkerung. Das Koalitionsdebakel richtet die Scheinwerfer auf das Ernennungsverfahren der Verfassungsrichter und entlarvt dabei eklatante demokratische Schwächen."/yyzz/DP/men
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen