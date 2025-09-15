    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zur Richterwahl/Bundesverfassungsgericht

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Richterwahl/Bundesverfassungsgericht:

    "Kann man damit die Akte schließen? Leider nicht. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat zwar durch das Polittheater noch keinen Schaden genommen, aber es besteht das Risiko eines Akzeptanzverlusts in Teilen der Bevölkerung. Das Koalitionsdebakel richtet die Scheinwerfer auf das Ernennungsverfahren der Verfassungsrichter und entlarvt dabei eklatante demokratische Schwächen."/yyzz/DP/men



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
