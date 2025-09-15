    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Weser-Kurier' zur NRW-Kommunalwahl

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD konnte bei NRW-Wahlen nicht überzeugen.
    • Blaue Welle blieb aus, keine Mehrheiten erreicht.
    • Strukturwandel bleibt ungelöst, Frustration wächst.

    BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zur NRW-Kommunalwahl

    Wochenlang wurde spekuliert, dass die AfD bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen abräumen könnte. Von einer blauen Welle war die Rede, die der Partei sogar Mehrheiten in Stadträten oder Oberbürgermeisterposten im Ruhrgebiet bescheren könnte. Davon ist sie weit entfernt. Dass die Rechtspartei im Ruhrgebiet deutlich hinzugewinnen konnte, kann nicht überraschen. Auch nach 50 Jahren hat die Politik - egal auf welcher Ebene - noch kein schlüssiges Rezept gegen die Probleme gefunden, die der Strukturwandel im Revier mit sich bringt. Wenn die Menschen aber das Gefühl bekommen, dass die etablierten Parteien die Probleme nicht lösen, dann machen sie ihr Kreuz irgendwann woanders./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Weser-Kurier' zur NRW-Kommunalwahl 'Weser-Kurier' zur NRW-Kommunalwahl Wochenlang wurde spekuliert, dass die AfD bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen abräumen könnte. Von einer blauen Welle war die Rede, die der Partei sogar Mehrheiten in Stadträten oder …