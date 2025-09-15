    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rheinpfalz' zu Mord an Kirk

    • Mord an Kirk verurteilen, egal von welcher Seite.
    • Agitatoren nutzen Tragödie für politische Zwecke.
    • Kein Mensch verdient es, exekutiert zu werden.

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zum Mord an Kirk:

    "Hundertfach melden Agitatoren von rechts angebliche Mordbefürworter bei der Regierung in Washington D.C. Hundertfach erklären Agitatoren von links, wieso der Ermordete "selbst schuld ist". Dabei ist ein solcher Mord immer zu verurteilen. Kein Mensch hat es "irgendwie verdient", exekutiert zu werden. Wer versucht, politisches Kapital aus solch einem Verbrechen zu ziehen, der ist nicht mitfühlend oder an Aufklärung interessiert. Sondern schäbig."/yyzz/DP/men



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

