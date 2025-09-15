    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 15. September 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz, Industrieproduktion, Investitionen
    • 10:00 ITA: Handelsbilanz für Juli 2025 veröffentlicht
    • 16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey erscheint

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. September 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25
    04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25
    04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25
    10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25
    11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25
    16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)

    11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft" °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





