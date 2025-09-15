NATO ohne Drohnenabwehr! Chance für Rheinmetall, Droneshield, Volatus Aerospace! Startet bei den Drohnen-Aktien eine neue Rally? Der Abschuss und Absturz russischer Drohnen in Polen hat die Verwundbarkeit der NATO in diesem Bereich schmerzhaft verdeutlicht. Dabei haben die vergangenen Jahre gezeigt, wie unbemannte Flugkörper die …



