Vorläufiges Ergebnis Kommunalwahl NRW
CDU holt 33,3 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- CDU gewinnt Kommunalwahlen mit 33,3 Prozent.
- SPD folgt mit 22,1 Prozent der Stimmen.
- AfD erreicht 14,5 Prozent, Grüne 13,5 Prozent.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die CDU in den Stadträten und Kreistagen laut vorläufigem Landesergebnis 33,3 Prozent der Stimmen erreicht. Die SPD kam im bevölkerungsreichsten Bundesland auf 22,1 Prozent, die AfD auf 14,5 Prozent, wie die Landeswahlleiterin im Internet mitteilte. Die Grünen erreichten 13,5 Prozent, die Linke holte 5,6 Prozent und die FDP 3,7 Prozent./tob/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen