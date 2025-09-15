Vidac Pharma reicht Antrag auf klinische Studie bei der EMA für fortgeschrittene aktinische Keratosen ein

London (Großbritannien), 15. September 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der Onkologie, das eine neue Klasse von Krebsbehandlungen entwickelt, gab heute die Einreichung eines Antrags auf klinische Prüfung (CTA) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für eine neue interventionelle Studie zur Behandlung fortgeschrittener aktinischer Keratose (AK) bekannt. Die Einreichung ist das Ergebnis einer umfassenden funktionsübergreifenden Zusammenarbeit der Teams für Forschung und Entwicklung, klinische Operationen, Zulassung und Qualitätssicherung von Vidac Pharma, die in enger Zusammenarbeit mit der Forschungsdock CRO GmbH ein vollständiges und wissenschaftlich fundiertes Dossier erstellt haben.

Das CTA-Paket umfasst das vollständige Studienprotokoll, die Prüferbroschüre, den Plan zur Überwachung der Patientensicherheit, den statistischen Analyseplan und umfassende Unterlagen zu Chemie, Herstellung und Kontrollen (CMC) für das Prüfpräparat. Die Einreichung umfasst auch nichtklinische und frühere klinische Daten, Rahmenwerke zur Datenintegrität und GCP sowie GDPR-konforme Prozesse zum Schutz der Privatsphäre der Teilnehmer. Die Studie wird am Centroderm in Wuppertal, einer führenden dermatologischen Klinik, unter der Leitung von Prof. Thomas Dirschka durchgeführt.

Dr. Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac Pharma, kommentierte:

„Diese Einreichung ist das Ergebnis monatelanger sorgfältiger funktionsübergreifender Arbeit mit hervorragender Unterstützung unserer CRO-Partner, um sicherzustellen, dass die EMA-Prüfer klare und umfassende Belege für die wissenschaftliche Begründung, das Studiendesign und den Patientenschutz erhalten. Unsere Phase-2-Studie dient dazu, die Endpunkte zu verfeinern, die wir in ein entscheidendes Phase-3-Programm übertragen möchten. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit, die hinter diesem Antrag steht und die unser Engagement für die Förderung einer gut kontrollierten Studie widerspiegelt, die sich mit den ungedeckten Bedürfnissen von Patienten mit fortgeschrittenen AK-Läsionen befasst und gleichzeitig die höchsten Qualitäts- und Ethikstandards einhält.“