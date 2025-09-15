    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 15.09.2025

    DAX bleibt sich auch zu Beginn der neuen Woche zunächst "treu"

    Es bleibt auch heute dabei: Die übergeordnete Tendenz beim DAX zeigt sich nach wie vor seitwärts ausgerichtet. Der deutsche Leitindex blieb dank der jüngsten Entwicklungen in seinem übergeordneten Seitwärtstrend. Er versucht weiterhin die Wolke („Kumo“) des für die Trendfolge so wichtigen „Ichimoku Kinko Hyo“-Indikators (IKH) zu erreichen. Um in diese zurückzukehren und seitens des IKH als trendfolgend neutral eingestuft werden zu können, müssen aber erst die 23.845 Punkte überhandelt werden. Das Hoch der Freitags-Tageskerze lag knapp darunter bei 23.793 Zählern. Der DAX scheiterte damit bereits das sechste Mal in Folge an dieser kurzfristigen Hürde.

    Die Markttechnik lahmt auch am heutigen Montag: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich neutral, allerdings impulslos unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin noch negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik bleibt als neutral einzustufen. Das Mittlere Bollinger-Band (23.957) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (24.019) sowie der IKH-Wolke (23.845) nach wie vor als kurzfristiger „Deckel“. Auch heute muss sich zeigen, ob der DAX in die Wolke des IKH zurückkehren kann, um zumindest wieder als trendfolgend neutral zu gelten. Das Untere Bollinger-Band (23.355) sowie die charttechnische Unterstützung bei 23.381 sorgen für Halt nach unten. Allerdings weitet sich das Untere Bollinger-Band nun nach unten weiter aus.

    Der DAX befindet sich nach wie vor in einer übergeordneten Seitwärtstendenz. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich wie am Freitag zwischen 23.884 und 23.547 Punkten beziffern.

    Marktupdate: Technische Analyse - RoboMarkets

     



