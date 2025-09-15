Leicht im Plus zum Auftakt der Fed-Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag verhalten in die Woche des nächsten Fed-Zinsentscheides starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.736 Punkte. Der Leitindex dürfte also in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht.

Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte vor einer entscheidenden Woche. In dieser stehe am Dienstag zunächst der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

Laut dem Charttechnik-Experten Christoph Geyer hält sich der Dax für den schwierigen Monat bislang recht gut, denn immerhin fänden im September die meisten Kursrückgänge und Crashs statt. "Diese bislang stabile Haltung schützt aber nicht davor, dass es noch einmal ungemütlich werden kann, bevor dann im Oktober die Jahresschlussrallye startet", schrieb Geyer in einem Marktkommentar./tih/zb



