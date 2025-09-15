    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 38 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 38 / 2025
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 38 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 38 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Unitedhealth Group
    +1,54 % 15.09.
    Coca-Cola
    +2,99 % 15.09.
    Altria Group
    +8,16 % 15.09.
    Merck & Co
    +2,67 % 15.09.
    Thermo Fisher Scientific
    +0,27 % 15.09.
    Gilead Sciences
    +3,98 % 15.09.
    Vertiv Holdings Registered (A)
    +0,12 % 15.09.
    Ramelius Resources
    +1,54 % 15.09.
    Domino's Pizza
    +1,31 % 15.09.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 15.09.
    Devon Energy
    +3,43 % 15.09.
    Ares Capital
    +9,06 % 15.09.
    T. Rowe Price Group
    +4,32 % 15.09.
    Motorola Solutions
    +1,00 % 15.09.
    Iron Mountain
    +2,80 % 15.09.
    Macy's
    +4,18 % 15.09.
    Golub Capital BDC
    +11,70 % 15.09.
    Eastman Chemical
    +3,31 % 15.09.
    PennantPark Floating Rate Capital
    +10,78 % 15.09.
    Crown Castle
    +5,88 % 15.09.
    Digital Realty Trust
    +3,07 % 15.09.
    Leidos Holdings
    +1,07 % 15.09.
    UGI
    +6,33 % 15.09.
    Iridium Communications
    +1,96 % 15.09.
    TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    +3,69 % 15.09.
    PennantPark Investment
    +12,56 % 15.09.
    KBR
    +0,98 % 15.09.
    Verisk Analytics
    +0,60 % 15.09.
    Leggett & Platt
    +3,67 % 15.09.
    Graphic Packaging Holding
    +1,39 % 15.09.
    Gray Television
    +6,66 % 15.09.
    Lovisa Holdings
    +3,13 % 15.09.
    AMETEK
    +0,63 % 15.09.
    Strategy Incorporation 8 % Perp Pfd Registered shs (A)
    - 15.09.
    Xcel Energy
    +3,75 % 15.09.
    American Homes 4 Rent Registered (A)
    +2,76 % 15.09.
    Allegion
    +1,44 % 15.09.
    Public Storage
    +3,90 % 15.09.
    Huntsman
    +4,46 % 15.09.
    Camping World Holdings Registered (A)
    +2,20 % 15.09.
    Packaging of America
    +2,50 % 15.09.
    Empire State Realty Trust Registered (A)
    +1,36 % 15.09.
    PotlatchDeltic Corporation
    +4,09 % 15.09.
    SpartanNash Company
    +4,41 % 15.09.
    Jackson Financial Incorporation Registered (A)
    +3,66 % 15.09.
    Federal Agricultural Mortgage (C)
    +2,94 % 15.09.
    Sixth Street Specialty Lending
    +11,90 % 15.09.
    Sound Point Meridian Capital
    - 15.09.
    GATX
    +1,69 % 15.09.
    Worthington Industries
    +1,52 % 15.09.
    NewMarket
    +1,79 % 15.09.
    Dole
    +2,38 % 15.09.
    NorthWestern
    +5,03 % 15.09.
    Wyndham Hotels & Resorts
    +1,86 % 15.09.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 15.09.
    Oaktree Specialty Lending Corporation
    +11,96 % 15.09.
    Inter Parfums
    +2,41 % 15.09.
    Banc of California
    +2,73 % 15.09.
    Conmed
    +1,06 % 15.09.
    Extra Space Storage
    +4,05 % 15.09.
    Installed Building Products
    +1,31 % 15.09.
    UTZ Brands Registered (A)
    +1,52 % 15.09.
    Comerica
    +5,16 % 15.09.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 15.09.
    Community Trust Bancorp
    +4,03 % 15.09.
    DT Midstream Incorporation
    +4,03 % 15.09.
    Stock Yards Bancorp
    +2,24 % 15.09.
    Valley National Bancorp
    +5,41 % 15.09.
    RenaissanceRe Holdings
    +0,64 % 15.09.
    James River Group Holdings
    +2,12 % 15.09.
    Vitesse Energy
    +8,35 % 15.09.
    Eagle Materials
    +0,52 % 15.09.
    Great Elm Capital Registered (Old)
    +17,30 % 15.09.
    CBL & Associates Properties
    +7,73 % 15.09.
    DTE Energy
    +3,55 % 15.09.
    Urban Edge Properties
    +3,51 % 15.09.
    Ovintiv
    +2,72 % 15.09.
    Service
    +1,54 % 15.09.
    Seacoast Banking of Florida
    +2,83 % 15.09.
    Hillenbrand
    +2,33 % 15.09.
    National Storage Affiliates Trust Registered of Benef Interest
    +5,35 % 15.09.
    Hawthorn Bancshares
    +3,23 % 15.09.
    Telephone And Data Systems
    +1,66 % 15.09.
    Financial Institutions
    +5,59 % 15.09.
    Sonic Automotive (A)
    +2,17 % 15.09.
    Boyd Gaming
    +1,09 % 15.09.
    Epsilon Energy
    +4,74 % 15.09.
    Stellar Bancorp
    +2,10 % 15.09.
    Euroz Hartleys Group
    +5,15 % 15.09.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    +8,55 % 15.09.
    Aspen Insurance Holdings Depositary
    - 15.09.
    Athene Holding Depository Shs (A)
    - 15.09.
    First Savings Financial Group
    +3,40 % 15.09.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (L)
    +3,90 % 15.09.
    Red Rock Resorts Registered (A)
    +3,61 % 15.09.
    C & F Financial
    +3,13 % 15.09.
    Enterprise Financial Services
    +2,31 % 15.09.
    Chesapeake Utilities
    +2,19 % 15.09.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    - 15.09.
    NexPoint Real Estate Finance
    +12,84 % 15.09.
    NexPoint Residential Trust
    +4,85 % 15.09.
    Federal Agricultural Mortgage (A)
    +0,97 % 15.09.
    Data3
    +3,09 % 15.09.
    Fleetwood
    +2,38 % 15.09.
    Qube Holdings
    +2,68 % 15.09.
    Credit Group
    +3,00 % 15.09.
    Digital Realty Trust 5.85 % Cum Conv Red Perp Pfd (K)
    - 15.09.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (C)
    - 15.09.
    First Financial Bankshares
    +2,15 % 15.09.
    Prosperity Bancshares
    +3,36 % 15.09.
    Simmons First National (A)
    +4,28 % 15.09.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 15.09.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (P)
    - 15.09.
    Empire State Realty OP LP Operating
    +1,06 % 15.09.
    Cadence Bank
    +3,30 % 15.09.
    U-Haul Holding Company (N)
    +0,31 % 15.09.
    Valley National Bancorp Non Cum Perp Pfd (A)
    - 15.09.
    Telephone And Data Systems Depositary
    - 15.09.
    Choiceone Financial Services
    +3,71 % 15.09.
    Empire State Realty OP LP Operating
    +0,70 % 15.09.
    Rexford Industrial Realty 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    - 15.09.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (N)
    - 15.09.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 15.09.
    Synovus Financial Non-Cum Red Perp Pfd (E)
    - 15.09.
    Northern Trust Depositary Shs (E)
    - 15.09.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (R)
    - 15.09.
    Jackson Financial Incorporation Non Cum Pfd Shs (A)
    - 15.09.
    Rexford Industrial Realty 5.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    - 15.09.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (D)
    +7,96 % 15.09.
    Aspen Insurance Holdings 5.625 % Perp Pfd
    - 15.09.
    National Storage Affiliates Trust 6 % Cum Conv Perp Red Pfd (A)
    - 15.09.
    Western Alliance Bancorp Depositary Shs (A)
    - 15.09.
    Valley National Bancorp Perp Red Pfd (B)
    - 15.09.
    Merchants Bancorp (IN)
    +0,87 % 15.09.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (I)
    - 15.09.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (J)
    - 15.09.
    Arch Capital Group Depositary Shs (G)
    - 15.09.
    Vornado Realty Trust 4.45 % Cum Perp Red Pfd Registered of Benef Interest (O)
    - 15.09.
    New England Realty Associates LP Depositary Receipts
    +2,11 % 15.09.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (Q)
    - 15.09.
    Digital Realty Trust 5.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (J)
    - 15.09.
    Synovus Financial Non-Cum Red Perp Pfd (D)
    - 15.09.
    American Homes 4 Rent 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered of Benef Int (H)
    - 15.09.
    Midland States Bancorp Depositary Shs (A)
    +7,70 % 15.09.
    Mid-America Apartment Communities 8.5% Cum Red Pfd (I)
    - 15.09.
    Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd
    +5,00 % 15.09.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (K)
    - 15.09.
    Telephone And Data Systems Depositary
    - 15.09.
    Gray Television (A)
    +4,48 % 15.09.
    Empire State Realty OP LP Operating
    +1,40 % 15.09.
    InPoint Commercial Real Estate Income 6.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 15.09.
    Raymond James Financial Depositary Shares (B)
    - 15.09.
    Prologis
    +3,18 % 16.09.
    Amphenol Registered (A)
    +0,84 % 16.09.
    The Western Union Company
    +7,79 % 16.09.
    TriplePoint Venture Growth BDC
    +15,99 % 16.09.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 16.09.
    SPIE
    +2,33 % 16.09.
    BlackRock TCP Capital
    +14,77 % 16.09.
    Intercontinental Exchange
    +1,23 % 16.09.
    2020 Bulkers
    +140,30 % 16.09.
    Ares Management Registered (A)
    +2,53 % 16.09.
    Ecolab
    +0,97 % 16.09.
    American International Group
    +2,11 % 16.09.
    PulteGroup
    +0,68 % 16.09.
    Universal Display
    +0,89 % 16.09.
    Rayonier
    +9,47 % 16.09.
    Waertsilae Oyi Abp
    +1,98 % 16.09.
    HCA Healthcare
    +0,78 % 16.09.
    Qantas Airways
    +2,44 % 16.09.
    Permian Resources Registered (A)
    +4,56 % 16.09.
    Bain Capital Specialty Finance
    +10,64 % 16.09.
    Greif (B)
    +4,78 % 16.09.
    Corebridge Financial
    +3,30 % 16.09.
    Global Water Resources
    +2,37 % 16.09.
    Solaris Oilfield Infrastructure Registered (A)
    +4,33 % 16.09.
    Quanex Building Products
    +1,04 % 16.09.
    RCI Hospitality Holdings
    +0,48 % 16.09.
    Veritex Holdings
    +3,55 % 16.09.
    Stewart Information Services
    +2,87 % 16.09.
    Cannae Holdings
    - 16.09.
    J&J Snack Foods
    +1,85 % 16.09.
    Meritage Homes
    +1,74 % 16.09.
    Strawberry Fields REIT
    +5,14 % 16.09.
    Fidelis Insurance Holdings
    - 16.09.
    Entravision Communications (A)
    +10,13 % 16.09.
    Horace Mann Educators
    +3,79 % 16.09.
    Renasant
    +2,76 % 16.09.
    Marten Transport
    +1,36 % 16.09.
    Fidelity National Financial FNF Group
    +3,54 % 16.09.
    Global Self Storage
    +5,95 % 16.09.
    Greif (A)
    +3,33 % 16.09.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 16.09.
    Pearl Diver Credit Company
    - 16.09.
    F&G Annuities & Life
    +2,12 % 16.09.
    CHS 8 % Cum Red Pfd
    - 16.09.
    CHS 7.875 % Cum Red Pfd Registered (B)
    - 16.09.
    CHS Reset Rate Cum Red Pfd Registered (B)
    - 16.09.
    CHS 7.5 % Cum Red Pfd Registered (B)
    - 16.09.
    CHS Cum Red Pfd Registered (B)
    - 16.09.
    Salesforce
    - 17.09.
    NXP Semiconductors
    +1,68 % 17.09.
    FS KKR Capital
    +10,12 % 17.09.
    CIE Financiere Richemont
    +2,97 % 17.09.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 17.09.
    Cemex SAB de CV
    +1,04 % 17.09.
    Marriott Vacations Worldwide
    +3,55 % 17.09.
    Avnet
    +2,52 % 17.09.
    Flight Centre Travel Group
    +1,37 % 17.09.
    Huntington Bancshares
    +4,41 % 17.09.
    J.Jill
    - 17.09.
    Elme Communities Registered of Benef Interest
    +4,69 % 17.09.
    Chemung Financial
    +2,73 % 17.09.
    Utah Medical Products
    +1,80 % 17.09.
    Service Stream
    +2,67 % 17.09.
    Inghams Group
    +6,19 % 17.09.
    Hewlett Packard Enterprise
    +2,82 % 18.09.
    Best Buy
    +4,88 % 18.09.
    South32
    +1,74 % 18.09.
    Centrica
    +3,19 % 18.09.
    VICI Properties
    +5,58 % 18.09.
    Smith & Wesson Brands
    +3,48 % 18.09.
    Foresight Group Holdings
    +4,94 % 18.09.
    Unite Group
    +3,79 % 18.09.
    Cairn Homes
    +4,12 % 18.09.
    Fidus Investment Corporation
    +11,96 % 18.09.
    Jet2
    +1,03 % 18.09.
    IWG
    +0,72 % 18.09.
    Synovus Financial
    +3,61 % 18.09.
    IG Group Holdings
    +6,66 % 18.09.
    Bridgepoint Group
    +2,99 % 18.09.
    The a2 Milk Company
    - 18.09.
    Gamma Communications
    +1,16 % 18.09.
    UWM Holdings Registered (A)
    +5,71 % 18.09.
    Kulicke & Soffa Industries
    +1,68 % 18.09.
    Investcorp Credit Management BDC
    +16,86 % 18.09.
    Rank Group
    +0,90 % 18.09.
    Cochlear
    +1,28 % 18.09.
    QCR Holdings
    +0,37 % 18.09.
    NRW Holdings
    +5,23 % 18.09.
    Robinson
    +4,94 % 18.09.
    Forterra
    +1,77 % 18.09.
    Crest Nicholson Holdings
    +6,09 % 18.09.
    Triple Point Social Housing REIT
    +8,81 % 18.09.
    Restore
    +1,98 % 18.09.
    Somero Enterprises
    +6,04 % 18.09.
    Essentra
    +2,18 % 18.09.
    PPHE Hotel Group
    +2,69 % 18.09.
    Brooks Macdonald Group
    +4,17 % 18.09.
    Luceco
    +3,21 % 18.09.
    Vistra
    +1,00 % 19.09.
    CSG Systems International
    +2,52 % 19.09.
    Hackett Group
    +1,72 % 19.09.
    Healthpeak Pptys
    +6,02 % 19.09.
    Dine Brands Global
    +5,80 % 19.09.
    Lamar Advertising Registered (A)
    +4,60 % 19.09.
    WhiteHorse Finance
    +14,82 % 19.09.
    Republic Bancorp (A)
    +2,79 % 19.09.
    OFS Capital
    +14,33 % 19.09.
    Turning Point Brands
    +0,76 % 19.09.
    Hamilton Lane Incorporated Registered (A)
    +1,88 % 19.09.
    Sligro Food Group
    +2,27 % 19.09.
    Virco Manufacturing
    +0,18 % 19.09.
    Espey Manufacturing & Electronics
    +3,30 % 19.09.
    Bancroft Fund 5.375 % Cum Pfd (A)
    - 19.09.
    Citizens Financial Group Depositary Shs (E)
    - 19.09.
    The Gabelli Dividend & Income Trust 4.25 % Cum Red Perp Pfd (K)
    - 19.09.
    Gabelli Utility Trust 5.375 % Cum Pfd (C)
    - 19.09.
    Bank7
    +2,70 % 19.09.
    Diamondrock Hospitality 8.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 19.09.
    Gabelli Equity Trust 5 % Cum Red Perp Pfd (K)
    - 19.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 38 / 2025 reichen von +0,12 % bei Vertiv Holdings Registered (A) bis +140,30 % bei der 2020 Bulkers Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 38 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 38 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene Werte
