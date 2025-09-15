69 0 Kommentare Ottobock startet Börsenabenteuer 2025!

Ottobock, ein globaler Vorreiter in der Human Bionics, plant 2025 den Sprung an die Frankfurter Börse. Mit einem angestrebten Erlös von 100 Mio. Euro will das Unternehmen seine Innovationskraft weiter stärken. Dank eines robusten Wachstums und führender Positionen in Prothetik und Exoskeletten ist Ottobock bestens aufgestellt.

Ottobock plant einen Börsengang im Jahr 2025 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard), abhängig von den Marktbedingungen.

Der Börsengang soll aus Aktien des gegenwärtigen Aktionärs und neu auszugebenden Aktien aus einer Kapitalerhöhung bestehen, mit einem angestrebten Bruttoerlös von 100 Mio. Euro.

Ottobock ist weltweit führend in Human Bionics und hält Spitzenpositionen in Prothetik, Neuro-Orthetik, digitalen O&P-Lösungen und Exoskeletten für gewerbliche Anwendungen.

Das Unternehmen verzeichnet ein starkes und wiederkehrendes Umsatzwachstum mit einem durchschnittlichen organischen Umsatzwachstum von 11,2% (2022–2024) und einer Underlying-Core-EBITDA Marge von 22,4% (2024).

Ottobock betreibt ein skalierbares Geschäftsmodell mit einem globalen Vertriebsnetz und dem größten internationalen Netz von Patientenversorgungszentren mit rund 400 Standorten.

Der geplante Börsengang soll Ottobock zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um Verbindlichkeiten zu begleichen, in Zukunftstechnologien zu investieren und Chancen in den Bereichen Produkte & Komponenten sowie Patientenversorgung durch gezielte Übernahmen zu verfolgen.





