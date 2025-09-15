Über viele OB und Landräte entscheidet erst eine Stichwahl

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist nur über zwei Oberbürgermeister-Posten im ersten Wahlgang entschieden worden. In 21 Fällen haben Wählerinnen und Wähler am 28. September bei einer Stichwahl erneut das Wort.

Wie das nordrhein-westfälische Innenministerium mitteilte, bleibt in Hamm der bisherige Oberbürgermeister Marc Herter (SPD) in Amt. Er wurde mit 63,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In Herne ist der langjährige OB Frank Dudda (SPD) auch weiterhin Chef des Rathauses - er kam auf 51,5 Prozent Zustimmung.