Leicht im Plus

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ZUM AUFTAKT DER FED-WOCHE ERWARTET - Der Dax dürfte am Montag verhalten in die Woche des nächsten Fed-Zinsentscheides starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.736 Punkte. Der Leitindex dürfte also in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte vor einer entscheidenden Woche. In dieser stehe am Dienstag zunächst der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.
USA: - DOW UND S&P 500 LEGEN ZU; NASDAQ GIBT NACH - Die zuletzt erfolgsverwöhnten Anleger am US-Aktienmarkt haben die Woche ruhig ausklingen lassen. Zwar schwangen sich das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 sowie die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite am Freitag mit Mühe noch einmal zu weiteren Rekorden auf, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen verharrte den Tag über in der Verlustzone und verpasste so einen erneuten Höchststand. Am Ende stand ein Minus von 0,59 Prozent auf 45.834,22 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von knapp ein Prozent. Der S&P 500 gab am Freitag geringfügig auf 6.584,29 Punkte nach. Der Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 24.092,19 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,44 Prozent auf 22.141,10 Punkte.
ASIEN: - GEWINNE - Die Aktienmärkte in China und Hongkong haben zum Wochenauftakt zugelegt. In Japan wird am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen legte im späten Handel trotz enttäuschender Daten vom Einzelhandel und der Industrieproduktion 0,7 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel das Plus etwas moderater aus. Der Hang-Seng-Index gewann zuletzt 0,3 Prozent zu.
Gereitzt hätte mich long schon im Dax bei der eindrucksvollen Rally im Dow. Aber mein Vorbereitung gestern abend hat mich umgestimmt und Blanco hat es richtig formuliert.
Allerdings finde ich jeden trade eine Herausforderung die man nicht so eben aus dem Ärmelschüttelt. Für Anmerkungen und Begründungen habe ich immer ein offenes Ohr.[/quote]
Genauso ist es auch... Trading ist durchaus Arbeit, nicht wirklich zum reinen Hobby geeignet.
Eine gewisse Einarbeitung in die CT und Psychologie der Börse sollte einem vor dem Einsatz von echtem Geld nicht zuviel sein.
Zielführende Anmerkungen und Hinweise gibt es hier leider kaum noch. Jahrelange Schaumschlägerei und Selbstinszenierung einiger weniger haben da leider nachhaltigen Schaden angerichtet und die meisten echten content Geber vertrieben.
Trotzdem, lies den morgendlichen Magnus, schau auf die Charts von watertaxi (die beiden als Beispiel), beim Rocco Gräfe kann man immer mal reingucken, ebenso bei Markus Fugmann und das wichtigste -> gleiche all diesen Input mit deinen eigenen Ideen ab. Irgendwas "blind" zu übernehmen, bringt niemanden weiter und wird keinen dauerhaften Erfolg mit sich bringen.
Der Index ist von der unteren Kanalkante gestern nach oben gedreht und kämpft am 100er retrace, ob er oben weiter laufen oder alternativ wieder zurück in den Kanal, um unten tiefere Tageskurse zu generieren. Meine Indikatoren, bezogen auf den SK gestern Abend, zeigen bullische Signale. Somit wäre heute ein Handel im Bereich zwischen dem 100er und dem 138iger wahrscheinlich. IG taxt aktuell den Markt bei 23730 rum, das liegt im Kanal und lässt das "Grün" etwas blasser werden. Es juckt vor 8 mit den cfds anzufangen, könnte aber gewinnmildernde Resultate zur Folge haben. Schaue mir das um 0800 an, allerdings kann ich den Markt heute nicht begleiten, weil ich on the road gehe. Bis 0930 versuche ich ein Tankefrühstück für 2 zu "verdienen"...........
PS: RWE steckt fest, um bullisch zu werden bedarf es nun einen Stundenkurs > 36,02€