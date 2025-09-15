Rheinmetall auf Kaperfahrt: Milliarden-Übernahme an Land gezogen!

Die Übernahme umfasst die Naval Vessels Lürssen (NVL), die frühere Marinesparte Lürssen Defence. NVL wurde 2021 von der Yachtsparte getrennt und als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Lürssen-Gruppe weitergeführt. Heute beschäftigt die privat geführte Werftengruppe rund 2.100 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von etwa einer Milliarde Euro.

Rheinmetall hat einen weiteren Schritt zur Ausweitung seines Geschäfts gemacht: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern übernimmt die Marinesparte der traditionsreichen Bremer Lürssen-Gruppe. Damit steigt das Unternehmen erstmals in den Marineschiffbau ein. Am Sonntagabend bestätigte Rheinmetall die Eckpunkte des Deals. Die Transaktion, deren Volumen nicht bekanntgegeben wurde, soll Anfang 2026 abgeschlossen werden – vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Zu NVL gehören vier große Werften in Deutschland: die Peene-Werft in Wolgast, Teile von Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg sowie die Neue Jadewerft in Wilhelmshaven. Darüber hinaus ist das Unternehmen international präsent, unter anderem in Bulgarien, Kroatien, Ägypten und Brunei. Die Werften sind auf die Konstruktion und Fertigung von Marine- und Behördenschiffen spezialisiert und gelten als zentrale Zulieferer für die Deutsche Marine.

Für Rheinmetall bedeutet der Zukauf eine strategische Erweiterung. Bislang war der Konzern vor allem als Zulieferer für die Seestreitkräfte tätig, etwa mit Schiffsgeschützen, Schutzsystemen oder Lasermodulen. Mit NVL erhält Rheinmetall nun die komplette Wertschöpfungskette des Marineschiffbaus und steigt in ein Feld ein, das durch steigende Verteidigungsausgaben in Europa erheblich an Bedeutung gewinnt. "Mit der Übernahme stärkt Rheinmetall seine Position als führender Anbieter von Verteidigungstechnik in Deutschland und Europa", hieß es in der Mitteilung.

Der Rüstungskonzern, der weltweit rund 40.000 Mitarbeitende beschäftigt und 2024 einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro erzielte, rechnet mit erheblichen Synergien. So könnten Infrastruktur und Fachwissen der Werften auch für die eigene Fahrzeugproduktion genutzt werden, insbesondere an den Standorten Kiel und Flensburg, wo bereits die Panzersparte angesiedelt ist.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 hat sich die Rheinmetall-Aktie vervielfacht. Zum Wochenstart sind die Vorzeichen zunächst ebenfalls grün. Mit dem Einstieg in den Marineschiffbau setzt das Unternehmen nun auf ein weiteres Wachstumsfeld, das Europas Verteidigungsindustrie langfristig prägen dürfte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 1.906EUR auf Tradegate (15. September 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.





