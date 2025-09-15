JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) etwas an. Er sieht den Medizinkonzern im zweiten Halbjahr auf einem guten Weg. Für das organische Umsatzwachstum liege er weiter am oberen Ende der angehobenen Zielspanne des Unternehmens./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 46,75EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
