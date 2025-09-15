    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 78 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell berücksichtige nun die jüngsten Trends in den wichtigsten Geschäftsbereichen sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Chemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Nachfrage bleibe branchentypisch schwach. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen deutlich nach unten revidiert./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 78
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00, was einem Rückgang von -4,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 78 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell berücksichtige nun die jüngsten Trends in den wichtigsten Geschäftsbereichen sowie …