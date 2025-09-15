JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 78 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell berücksichtige nun die jüngsten Trends in den wichtigsten Geschäftsbereichen sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Chemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Nachfrage bleibe branchentypisch schwach. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen deutlich nach unten revidiert./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

