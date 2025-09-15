RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Gesprächen mit dem Management von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Flugzeug-Auslieferungen im zweiten Halbjahr verbesserten sich, und die Aussagen zu den Lieferketten klängen nun zuversichtlicher, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sehe das Management Verbesserungen im Raumfahrtbereich. Am Markt wachse daher das Vertrauen in die Unternehmensziele für die kommenden drei Jahre./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 22:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 22:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 193,0EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
