    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag und den Quartalszahlen des Dialyseanbieters habe er seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bei der operativen Geschäftsentwicklung mit nur minimalen Verbesserungen. An seinen Umsatzprognosen nahm er lediglich geringfügige Änderungen vor./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 41,99EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Vane-Tempest
    Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
