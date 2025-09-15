JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag und den Quartalszahlen des Dialyseanbieters habe er seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bei der operativen Geschäftsentwicklung mit nur minimalen Verbesserungen. An seinen Umsatzprognosen nahm er lediglich geringfügige Änderungen vor./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 41,99EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00 € , was einem Rückgang von -15,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer