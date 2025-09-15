BioNTech, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Sunrise Energy Metals
|+13,13 %
|Rohstoffe
|🥈
|Bitfarms
|+11,29 %
|Hardware
|🥉
|Kopin
|+9,20 %
|Nanotechnologie
|🟥
|Kingsgate Consolidated
|-4,22 %
|Rohstoffe
|🟥
|China Gold International Resources
|-5,23 %
|Rohstoffe
|🟥
|Evolution Mining
|-6,56 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Vanguard Mining
|Rohstoffe
|🥈
|Republic Technologies Incorporation
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
|Freizeit
|InflaRx
|Biotechnologie
|Hims & Hers Health Registered (A)
|Gesundheitswesen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|BioNTech
|31
|Biotechnologie
|🥈
|Borussia Dortmund
|24
|Freizeit
|🥉
|Tesla
|23
|Fahrzeugindustrie
|Almonty Industries
|14
|Rohstoffe
|Heidelberg Pharma
|7
|Biotechnologie
|BYD
|7
|Fahrzeugindustrie
Sunrise Energy Metals
Wochenperformance: +71,49 %
Platz 1
Bitfarms
Wochenperformance: +100,86 %
Platz 2
Kopin
Wochenperformance: +35,33 %
Platz 3
Kingsgate Consolidated
Wochenperformance: -3,89 %
Platz 4
China Gold International Resources
Wochenperformance: +16,92 %
Platz 5
Evolution Mining
Wochenperformance: +4,42 %
Platz 6
Vanguard Mining
Wochenperformance: +3,90 %
Platz 7
Republic Technologies Incorporation
Wochenperformance: +26,18 %
Platz 8
DeFi Technologies
Wochenperformance: +32,72 %
Platz 9
Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
Wochenperformance: -3,36 %
Platz 10
InflaRx
Wochenperformance: -23,99 %
Platz 11
Hims & Hers Health Registered (A)
Wochenperformance: +12,36 %
Platz 12
BioNTech
Wochenperformance: -14,29 %
Platz 13
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +2,37 %
Platz 14
Tesla
Wochenperformance: +13,56 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +12,43 %
Platz 16
Heidelberg Pharma
Wochenperformance: -2,21 %
Platz 17
BYD
Wochenperformance: +4,28 %
Platz 18
