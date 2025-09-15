Nikkei 225 Index rennt förmlich davon

Mitte Juni wurde in einer charttechnischen Besprechung auf die Möglichkeit zur Beendigung eines seit Sommer letzten Jahres laufenden Abwärtstrends hingewiesen, tatsächlich kam es nur wenig später zu einem nachhaltigen Kursanstieg über den Kauftrigger von 39.000 Punkten und damit einem ausgewachsenen mittelfristigen Kaufsignal. In den darauf folgenden Wochen konnte der japanische Leitindex schließlich an sein Vorgängerhoch bei 42.426 Punkten anknüpfen, nach einer kurzen und volatilen Pause in diesem Bereich schoss der Index schließlich in der abgelaufenen Woche auf 44.888 Punkte weiter hoch. Insgesamt aber liegt das übergeordnete Ziel für das Barometer bei 46.870 Zählern, mittelfristig darüber sogar bei 49.615 Punkten. Genau dieser Umstand ermöglicht es noch an weiteren Kursgewinnen zu partizipieren, ein hierfür passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Rücksetzer enden im Rahmen einer Konsolidierung im Idealfall an dem Vorgängerhoch aus 2024 bei 42.126 Zählern. Darunter würden etwas tiefere Einschnitte und Verluste auf 40.257 Punkte beim Nikkei 225 Index drohen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau bei 44.768 Punkten eröffnen , Stopp unter 42.220 Punkten platzieren. Kursziel 44.888 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nikkei 225 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2EHZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,84 - 1,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 41.794,5498 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 41.794,5498 Punkte akt. Kurs Basiswert: 44.768 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 46.870 Punkte Hebel: 4,02 Kurschance: + 65 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ0J2P Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,09 - 2,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 47.930,4476 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 47.930,4476 Punkte akt. Kurs Basiswert: 44.768 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 2,16 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

