Tesla mit klarem Befreiungsschlag

Wer sich als Investor nach der letzten charttechnischen Besprechung aus Mitte August auf die Long-Seite bei der Tesla-Aktie geschlagen hat, profitiert nun überdurchschnittlich von den bisherigen Kursgewinnen auf 396,00 US-Dollar aus der Vorwoche. Seinerzeit wurden Kursziele bei 357,54 um 367,71 US-Dollar ausgerufen, welche nun äußerst dynamisch abgearbeitet worden sind. Der Ausbruch über letzteres Niveau hat nun aber ein neuerliches Kaufsignal mit neuen Zielen bei 414,50 und darüber 439,74 US-Dollar generiert und eignet sich hervorragend für ein mittelfristiges Long-Engagement. Dies kann beispielsweise über den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU25LK geschehen. Auf der Unterseite müsste es nun zu einem Kursrutsch mindestens unter 335,00 US-Dollar kommen, sodass eine Korrektur auf 314,60 und darunter die etwas stärkere Horizontalunterstützung bei 292,23 US-Dollar erfolgen kann. Signale für eine Trendumkehr liegen aber weder auf Tages- noch auf Wochenbasis vor. Trotzdem sollten bereits bestehende Long-Positionen nun enger abgesichert werden.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 395,94 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 355,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 414,50/439,74 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU25LK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,74 - 4,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 340,743 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 340,743 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 395,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 439,74 US-Dollar Hebel: 7,13 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2L7U Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,22 - 5,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 456,7516 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 456,7516 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 395,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.