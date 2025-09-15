DAX leidet mit
Indes bleiben daher die Aussagen zum DAX-Index der letzten Tage unverändert und können in der bekannten Form für ein mögliches Investment genutzt werden. Ein Kursrutsch unter das aktuelle Monatstief bei 23.482 Punkten würde die Annahme einer bärischen Flagge (Kursgeplänkel der letzten Tage) schlagartig festigen und eine Korrektur auf 23.220 Punkte auslösen, die über ein entsprechendes Short-Engagement nachgehandelt werden kann. An der unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung angekommen, dürfte wieder eine technische Gegenbewegung zur Oberseite anstehen, eine mögliche Zielmarke läge dann im Bereich von 24.000 Zählern. Um den seit den Rekordständen aufgestellten Abwärtstrend zu überwinden, muss der DAX aber mindestens über 24.500 Punkte auf Tagesbasis zulegen. In diesem Szenario würden Kursgewinne auf 24.639, 24.730 und mittelfristig 24.961 Punkte möglich. Hauptaugenmerk in dieser Woche dürfte auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am 17. September liegen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommt es zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Bis zu diesem Zeitpunkt könnte der DAX also ohne andere Impulse weiter seitwärts laufen.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.698 Punkten
Furcht vor Unabhängigkeit der Fed - Frankreichs Schuldenkrise lässt Anleger vorsichtiger werden - Frankreich hat neuen Premier - Euro stabil
Zinsschritt nach unten durch Fed am Mittwoch möglich - Septemberwahrscheinlichkeit nun bei 90 Prozent
15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle
China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben
V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus
Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.000 / 24.110 und 24.479 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.242 / 23.000 und 22.861 Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye aber zu Erliegen gekommen
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (12. September 2025): Bei 15,27% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 15,71%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
Turbo LONG-Schein : DY8JE1
Einstieg Buy-Limit-Order : 23.220 Punkte
Kursziel : 24.390 Punkte
Stopp : 23.050 Punkte
Renditechance : 85 Prozent
Take Profit: 16,99 Euro im Schein
Zeithorizont : 2 - 4 Wochen
Weitere Trading-Idee:
1. Stop-Sell-Position unter 23.380 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.550 Punkten. Kursziel 23.000 Punkte
2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte
3. Stop-Buy-Position über 24.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.828 Punkten. Kursziel 24.380 Punkte
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8JE1
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|9,34 - 9,37 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.790,93 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.790,93 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.698,16 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|25,32
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU02UW
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|8,48 - 8,51 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.542,24 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.542,24 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.698,16 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|23.220 Punkte
|Hebel:
|27,84
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
