BYD - Aktienkurs springt nach oben - 15.09.2025

Die BYD Aktie notiert aktuell bei 11,850€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,410 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BYD in den letzten drei Monaten Verluste von -16,38 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BYD auf +12,03 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,28 % 1 Monat -3,43 % 3 Monate -16,38 % 1 Jahr +30,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BYD Aktie, die Herausforderungen durch technische Rückstände im Vergleich zu Wettbewerbern wie BMW und die Konkurrenz durch andere chinesische E-Fahrzeughersteller. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Ladezeiten und der Effizienz neuer Modelle. Zudem werden die finanziellen Kennzahlen von BYD im Vergleich zu Tesla thematisiert, wobei ein Rückgang in Verkaufszahlen und Gewinnmargen festgestellt wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,66 Mrd. wert.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.