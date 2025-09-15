DeFi Technologies Aktie mit starker Tagesperformance - 15.09.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DeFi Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -10,42 % verkraften.

Die DeFi Technologies Aktie konnte bisher um +9,07 % auf 2,2850€ zulegen. Das sind +0,1900 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die DeFi Technologies Aktie damit um +32,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,62 % verloren.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +32,72 % 1 Monat +2,65 % 3 Monate -10,42 % 1 Jahr +26,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DeFi Technologies Aktie, die bei etwa 2,50 USD einen Widerstand erreicht hat. Es gibt optimistische Stimmen, die einen Anstieg auf 3 USD erwarten, während andere vor einem abrupten Ende des Aufwärtstrends warnen. Die Entwicklung des Bitcoin wird als wichtiger Einflussfaktor betrachtet, und die Anleger zeigen gemischte Gefühle, mit Überlegungen zum Nachkauf und zur Vorsicht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 339 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 787,21 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.