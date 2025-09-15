    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Heute am 15.09.2025: Tesla Aktie im Fokus

    Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher um +1,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Die Tesla Aktie konnte bisher um +1,96 % auf 343,75 zulegen. Das sind +6,60  mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Tesla investiert war, konnte einen Gewinn von +20,08 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um +13,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tesla -12,50 % verloren.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,56 %
    1 Monat +18,99 %
    3 Monate +20,08 %
    1 Jahr +66,14 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tesla Aktie, insbesondere durch die angekündigte Produktionssteigerung in Deutschland aufgrund guter Verkaufszahlen. Nutzer äußern jedoch Skepsis hinsichtlich der tatsächlichen Nachfrage und der Nachhaltigkeit der Kursgewinne. Zudem wird das hohe KGV der Aktie thematisiert, während Sicherheitsprobleme bei Tesla Fahrzeugen ebenfalls besprochen werden, was potenziell negative Auswirkungen auf die Kursentwicklung haben könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Bil. wert.

    BioNTech, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +2,31 %
    +13,56 %
    +18,99 %
    +20,08 %
    +66,14 %
    +13,20 %
    +185,24 %
    +2.196,98 %
    +33.132,18 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



