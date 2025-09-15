Aktien Frankfurt Ausblick
Dax fester erwartet zu Beginn 'entscheidender Woche'
- Dax zeigt am Montag moderate Gewinne von 0,3%.
- Kaufbereitschaft bleibt begrenzt, keine Impulse vorhanden.
- Rheinmetall kauft Militärsparte, Preis unbekannt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnen sich am Montag Gewinne ab. Mangels klarer Impulse von den Märkten in Übersee dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten. Auch wichtige Konjunkturdaten sind zu Wochenbeginn noch Fehlanzeige.
Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.772 Punkte. Damit würde er etwa in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ähnlich moderat höher erwartet. Die vergangene Woche hatten beide Indizes kaum bewegt beendet.
Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte nun aber vor einer entscheidenden Woche. Zunächst stehe am Dienstag der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richteten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.
Laut dem Charttechnik-Experten Christoph Geyer hält sich der Dax für den schwierigen Monat bislang recht gut, denn immerhin fänden im September die meisten Kursrückgänge und Crashs statt. "Diese bislang stabile Haltung schützt aber nicht davor, dass es noch einmal ungemütlich werden kann, bevor dann im Oktober die Jahresschlussrallye startet", schrieb Geyer in einem Marktkommentar.
Unternehmensseitig dürften die Aktien von Rheinmetall am Montag einen Blick wert sein. Der Rüstungskonzern einigte sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf von deren Militärsparte NVL. Mit dem Erwerb des Schiffbauers möchte sich Rheinmetall breiter aufstellen und den Marine-Bereich als zusätzliches Geschäftsfeld erschließen. Eine Überraschung ist die Transaktion allerdings nicht mehr, nachdem schon seit längerem darüber spekuliert worden war. Da beide Seiten Stillschweigen zum Kaufpreis vereinbart haben, sind die finanziellen Auswirkungen des Deals für Rheinmetall Händlern zufolge auch schwer einzuschätzen.
Medienberichte, wonach der Flugzeugbauer Airbus noch 2025 eine Vereinbarung für eine europäische Satelliten-Allianz mit den Rüstungskonzernen Leonardo und Thales erreichen könnte, nannten Börsianer derweil eine Wiederholung früherer Meldungen. Zudem hob die kanadische Bank RBC das Kursziel für Airbus nach Gesprächen mit dem Management von 200 auf 220 Euro an und liegt nun damit etwas über dem aktuellen Kurs./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 250,5 auf Tradegate (15. September 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +8,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 89,04 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.180,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +5,89 %/+16,22 % bedeutet.
Gereitzt hätte mich long schon im Dax bei der eindrucksvollen Rally im Dow. Aber mein Vorbereitung gestern abend hat mich umgestimmt und Blanco hat es richtig formuliert.
Allerdings finde ich jeden trade eine Herausforderung die man nicht so eben aus dem Ärmelschüttelt. Für Anmerkungen und Begründungen habe ich immer ein offenes Ohr.[/quote]
Genauso ist es auch... Trading ist durchaus Arbeit, nicht wirklich zum reinen Hobby geeignet.
Eine gewisse Einarbeitung in die CT und Psychologie der Börse sollte einem vor dem Einsatz von echtem Geld nicht zuviel sein.
Zielführende Anmerkungen und Hinweise gibt es hier leider kaum noch. Jahrelange Schaumschlägerei und Selbstinszenierung einiger weniger haben da leider nachhaltigen Schaden angerichtet und die meisten echten content Geber vertrieben.
Trotzdem, lies den morgendlichen Magnus, schau auf die Charts von watertaxi (die beiden als Beispiel), beim Rocco Gräfe kann man immer mal reingucken, ebenso bei Markus Fugmann und das wichtigste -> gleiche all diesen Input mit deinen eigenen Ideen ab. Irgendwas "blind" zu übernehmen, bringt niemanden weiter und wird keinen dauerhaften Erfolg mit sich bringen.
Der Index ist von der unteren Kanalkante gestern nach oben gedreht und kämpft am 100er retrace, ob er oben weiter laufen oder alternativ wieder zurück in den Kanal, um unten tiefere Tageskurse zu generieren. Meine Indikatoren, bezogen auf den SK gestern Abend, zeigen bullische Signale. Somit wäre heute ein Handel im Bereich zwischen dem 100er und dem 138iger wahrscheinlich. IG taxt aktuell den Markt bei 23730 rum, das liegt im Kanal und lässt das "Grün" etwas blasser werden. Es juckt vor 8 mit den cfds anzufangen, könnte aber gewinnmildernde Resultate zur Folge haben. Schaue mir das um 0800 an, allerdings kann ich den Markt heute nicht begleiten, weil ich on the road gehe. Bis 0930 versuche ich ein Tankefrühstück für 2 zu "verdienen"...........
PS: RWE steckt fest, um bullisch zu werden bedarf es nun einen Stundenkurs > 36,02€