Brookfield plant 10-Milliarden-Dollar-Kauf – Größter US-Immobiliendeal seit 2022

Brookfield Asset Management steht offenbar kurz vor einem Mega-Deal in den USA. Nach Informationen der Financial Times führt der kanadische Vermögensverwalter fortgeschrittene Gespräche mit dem singapurischen Staatsfonds GIC über den Kauf von Yes! Communities, einem der größten Betreiber von Fertighaussiedlungen in den Vereinigten Staaten. Das Transaktionsvolumen soll mehr als 10 Milliarden US-Dollar betragen. Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, wäre dies einer der größten Immobilientransfers seit 2022.

Der Einstieg bei Yes! Communities würde einen der bislang größten Schritte Brookfields in den US-Wohnimmobilienmarkt markieren. Gleichzeitig wäre es ein deutliches Signal für Vertrauen in die US-Wirtschaft, obwohl jüngste Konjunkturdaten auf ein abgekühltes Wachstum hindeuten.

Besonders attraktiv: Das Geschäftsfeld von Yes! Communities liegt im Segment des bezahlbaren Wohnraums, das in den USA weiterhin von knapper Versorgung und steigenden Mieten geprägt ist.

Yes! Communities: 300 Standorte, zehntausende Fertighäuser

Yes!, mit Hauptsitz in Denver, betreibt rund 300 Fertighaus-Siedlungen vor allem im Mittleren Westen und im Südosten der USA. Das Angebot richtet sich an einkommensschwächere Haushalte und fungiert damit als wichtige Stütze des US-Wohnungsmarktes.

Angesichts hoher Baukosten und steigender Zinsen gewinnen Fertighäuser als Alternative zu klassischen Einfamilienhäusern und Apartments zunehmend an Bedeutung.

Strategische Erweiterung des Immobilienportfolios

Brookfield verwaltet weltweit Vermögenswerte von rund 1 Billion US-Dollar und hat in den vergangenen Monaten verstärkt in Immobilien investiert. Seit Anfang 2024 flossen mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Wohnimmobilienprojekte – überwiegend in den USA.

Das Unternehmen profitierte zuletzt von steigenden Mieten und erzielte durch den Verkauf eines Mobilheim-Portfolios für 1,6 Milliarden US-Dollar beachtliche Gewinne. Brookfields Immobilienbesitz umfasst bereits Landmarken wie Canary Wharf in London sowie Büro- und Wohntürme in New York. In den USA entwickelt das Unternehmen zudem Luxus-Wohnsiedlungen in Kalifornien.

Von der Finanzkrise zum Milliardenunternehmen

Yes! Communities wurde 2007 gegründet und nutzte die Marktverwerfungen nach der Finanzkrise 2008, um Fertighaus-Assets von Anbietern wie Clayton Homes (Berkshire Hathaway) zu übernehmen. Die Siedlungen bestehen überwiegend aus einstöckigen Häusern mit kleinen Grundstücken. Kunden können die Häuser kaufen oder mieten, während sie das Land separat pachten.

GIC übernahm Yes! im Jahr 2016 und prüfte seither mehrere Optionen, darunter einen Börsengang. Ein Verkauf an Brookfield würde zu den größten jüngsten Engagements im US-Housing-Sektor zählen und unterstreicht das wachsende Investoreninteresse an erschwinglichen Wohnmodellen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

