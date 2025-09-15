JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple anlässlich der Markteinführung der iPhone-17-Modelle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Frühe Trends signalisierten eine bessere Nachfrage für die neuen Modelle als vor Jahresfrist, mit deutlicheren Zuwächsen bei den Basisversionen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 14:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 14:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 200,8EUR auf Tradegate (15. September 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 255

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

