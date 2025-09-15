JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple anlässlich der Markteinführung der iPhone-17-Modelle auf "Hold" mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar belassen. Das neue iPhone 17 scheine - nicht gerade überraschend - ein echter Kassenschlager in China zu werden, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen scheine die Nachfrage im Rest der Welt, vor allem im US-Heimatmarkt recht schwach zu sein./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 200,8EUR auf Tradegate (15. September 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 205,82

Kursziel alt: 205,82

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

