    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Brent Thill befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Aufstieg des Softwarekonzerns im Kampf um Marktanteile mit Mietsoftware (Cloud). Er sieht Oracle darin als "neue Kraft" und geht davon aus, dass der SAP-Konkurrent seine langfristigen Ziele auf dem anstehenden Kapitalmarkttag deutlich nach oben revidieren wird. Anleger könnten einen jüngsten Rücksetzer vom Hoch nach den Quartalszahlen zum Kauf nutzen./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 250,3EUR auf Tradegate (15. September 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 360
    Kursziel alt: 360
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00$, was eine Steigerung von +23,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Brent Thill befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Aufstieg des Softwarekonzerns im Kampf um Marktanteile mit …