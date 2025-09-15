JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Brent Thill befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Aufstieg des Softwarekonzerns im Kampf um Marktanteile mit Mietsoftware (Cloud). Er sieht Oracle darin als "neue Kraft" und geht davon aus, dass der SAP-Konkurrent seine langfristigen Ziele auf dem anstehenden Kapitalmarkttag deutlich nach oben revidieren wird. Anleger könnten einen jüngsten Rücksetzer vom Hoch nach den Quartalszahlen zum Kauf nutzen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 250,3EUR auf Tradegate (15. September 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



