    Aktien Asien

    Träger Wochenauftakt - Feiertag in Japan

    • Asiens Börsen starten uneinheitlich in die Woche.
    • Tokio-Börse geschlossen, fehlende Impulse spürbar.
    • Marktteilnehmer vorsichtig wegen geopolitischer Spannungen.
    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienbörsen sind nur wenig verändert ohne einheitliche Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Aufgrund der feiertagsbedingt geschlossenen Börse in Tokio fehlte es etwas an Impulsen vom japanischen Markt.

    Ungeachtet der erwarteten US-Zinssenkung blieben die Marktteilnehmer vorsichtig gestimmt, hieß es aus dem Handel. Dafür sorgten auch die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag und Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozent senken wird.

    Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg zuletzt um 0,2 Prozent auf 4.532 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel um 0,2 Prozent auf 26.335 Zähler. Der australische S&P/ASX 200 schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent bei rund 8.852 Punkten.





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

