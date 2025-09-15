    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall vorbörslich freundlich - Übernahme von NVL

    • Rheinmetall-Aktien steigen vorbörslich um 0,5%.
    • Übernahme der Militärsparte NVL von Lürssen geplant.
    • Analystin schätzt Übernahmepreis auf 1,5 bis 2 Mrd. Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall vorbörslich freundlich - Übernahme von NVL
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anteilseigner von Rheinmetall können am Montag nach Bekanntwerden einer Übernahme auf weitere Kursgewinne hoffen. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien des Rüstungskonzerns vorbörslich um 0,5 Prozent zu. Damit würden sie ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

    Rheinmetall einigte sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf von deren Militärsparte NVL. Mit dem Erwerb des Schiffbauers möchte sich das Unternehmen breiter aufstellen und den Marine-Bereich als zusätzliches Geschäftsfeld erschließen.

    Eine Überraschung ist die Transaktion allerdings nicht mehr, nachdem schon seit längerem darüber spekuliert worden war. Da beide Seiten Stillschweigen zum Kaufpreis vereinbart haben, sind die finanziellen Auswirkungen des Deals für Rheinmetall Händlern zufolge auch schwer einzuschätzen.

    Jefferies-Analystin Chloe Lemarie glaubt derweil zu wissen, dass NVL eine prozentual zweistellige Marge abwerfe und es die Ambition gebe, diese inklusive Synergien in den mittleren Zehnerbereich zu steigern. Auf dieser Basis geht sie ohne Berücksichtigung von Schulden von einem Übernahmepreis in der Spanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus./gl/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 1.906 auf Tradegate (15. September 2025, 08:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +8,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 89,04 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.180,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +6,11 %/+16,46 % bedeutet.




