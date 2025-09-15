    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Die Schweizer Großbank dürfte ein solides drittes Quartal verzeichnen, das den Weg für Kapitalrückzahlungen im Schlussviertel ebnet, schrieb Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Starke Kapitalmärkte, die Dynamik im asiatisch-pazifischen Raum und Margensteigerungen im US-Vermögensmanagement stützten das langfristige Aufwärtspotenzial./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 34,86EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Joseph Dickerson
    Analysiertes Unternehmen: UBS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



