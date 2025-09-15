JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Die Schweizer Großbank dürfte ein solides drittes Quartal verzeichnen, das den Weg für Kapitalrückzahlungen im Schlussviertel ebnet, schrieb Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Starke Kapitalmärkte, die Dynamik im asiatisch-pazifischen Raum und Margensteigerungen im US-Vermögensmanagement stützten das langfristige Aufwärtspotenzial./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 34,86EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

