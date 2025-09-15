Vanguard treibt Genehmigungsverfahren bei MADES auf Erteilung einer Prospektionsgenehmigung für das Uranprojekt Yuty Prometeo neben dem Projekt Yuty von UEC voran

Vancouver, BC – 15. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (UUU: CSE |UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beim Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible („MADES“) eine Umweltgenehmigung beantragt hat. Die Antragstellung erfolgte im Rahmen des behördlichen Verfahrens für den Erwerb des Uranprojekts Yuty Prometeo („Paraguay Uranium“) im Südosten Paraguays.

Die Beantragung dieser Umweltgenehmigung ist ein wichtiger Meilenstein für Vanguard, da es damit den Prozess für den Erhalt einer Prospektionsgenehmigung von MADES vorantreibt. Die Prospektionsgenehmigung ist entscheidend für Vanguard, um die Explorations- und Erschließungsgenehmigungen für das strategisch gelegene Uranprojekt Yuty Prometeo im Südosten Paraguays, einem neuen Energiegebiet mit wachsender Bedeutung für die globale Kernbrennstoffversorgung, einholen zu können.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., sagt dazu: „Mit der Fortsetzung des Genehmigungsverfahrens für Yuty Prometeo mindern wir die Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitplan des Projekts, stärken unsere Pipeline an Uranprojekten und erschließen langfristige Wertschöpfungsmöglichkeiten für die Aktionäre – und das in einem Markt, der mehr und mehr von globaler Energiesicherheit und der Nachfrage nach Kernenergie angetrieben wird. Wir freuen uns darauf, mit der Exploration und Erschließung der Konzessionen Yuty Prometeo zu beginnen, um unser Engagement für den Aufbau eines dominanten Uranportfolios in Südamerika zu unterstreichen. Paraguay ist aufgrund einer einzigartigen Kombination an politischer Stabilität, investmentfreundlicher Politik und unerschlossenem Mineralpotenzial ein idealer Standort für die langfristige Uranexploration. Durch den Einsatz moderner Explorationsverfahren in diesem vielversprechenden Revier sehen wir echte Chancen für eine Wertschöpfung im Rahmen unseres übergreifenden Ziels, kritische Minerale für die saubere Energiewende zu sichern."

Abbildung 1: Projektkarte der Konzessionen Yuty Prometeo mit dem regionalen Straßenzugang, den Grenzen der Konzessionen San José und Prometeo von Vanguard sowie dem angrenzenden Projekt Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC).

Anmerkungen:

Die Konzessionsblöcke von Vanguard sind mit „Vanguard Mining“ gekennzeichnet und mit schwarz-orangefarbenen Linien umrandet. Radiometrische Anomalien: Eine zunehmende Intensität wird in Gelb-Rosa-Rot-Violett-Blau dargestellt.