OxBarrier startet das erste Lizenzprogramm für seine patentierte kompostierbare Kapseltechnologie für Einzelportionskaffeekapseln

Die Technologie des Unternehmens ist durch ein umfangreiches Portfolio an geistigen Eigentumsrechten geschützt. Die Gültigkeit mehrerer europäischer Patente wurde kürzlich sowohl von der Einspruchsabteilung als auch von den Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in mehreren strittigen Verfahren bestätigt. Die Patente für die Einzelportionskapseltechnologie von OxBarrier wurden in mehr als 30 Ländern erteilt, darunter alle wichtigen europäischen Märkte, Kanada und Australien – eine solide Grundlage für internationale Partnerschaften und Lizenzierungen.

RHENEN, Niederlande, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- OxBarrier gab heute den offiziellen Start seines ersten Technologielizenzprogramms bekannt, das auf mehr als einem Jahrzehnt Innovation im Bereich nachhaltiger Lebensmittel- und Getränkeverpackungen (F&B) aufbaut. Das Herzstück des Angebots von OxBarrier ist die patentierte kompostierbare Einzelportionskapseltechnologie mit integrierter Sauerstoffbarriere, die speziell für die Anforderungen der Einzelportionskaffeekapselindustrie entwickelt wurde. Diese bahnbrechende Innovation sorgt für lang anhaltende Frische sowie Geschmack und beseitigt gleichzeitig die Umweltnachteile herkömmlicher Kapseln.

Über sein Lizenzprogramm stellt OxBarrier seine Technologien Partnern weltweit zur Verfügung. Dies ermöglicht Kaffeemarken und -herstellern, ihr Nachhaltigkeitsengagement zu beschleunigen und gleichzeitig die Nachfrage von Verbrauchern nach leistungsstarken, kompostierbaren Einzelportionslösungen zu erfüllen.

Der weltweite Markt für Kaffeepads und -kapseln wurde im Jahr 2023 auf über 38 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 58 Mrd. USD übersteigen (Grand View Research, 2024). Doch diese Expansion hat ihren Preis für die Umwelt: Jährlich fallen schätzungsweise 576 000 Tonnen Kapselabfälle an, von denen Millionen auf Mülldeponien landen (Mongabay, 2022; Earth.org, 2024).

„Einzelportionskapseln sind ein Symbol für moderne Bequemlichkeit, aber sie haben auch ein globales Abfallproblem geschaffen", sagt Boele Oltmans, Geschäftsführer von OxBarrier. „Die Technologie von OxBarrier ermöglicht es Marken, kompostierbare Kapseln anzubieten, ohne Abstriche bei der Qualität oder Haltbarkeit zu machen. Unser Ziel ist, die Branche bei der Umstellung auf nachhaltige Einzelportionsverpackungen in großem Maßstab zu unterstützen, daher unser Bestreben nach ‚Bewahren mit Sinn und Zweck'."

OxBarrier leistet Pionierarbeit bei der nachhaltigen Verpackung von Lebensmitteln und Getränken und hat sich auf patentierte kompostierbare Kapseltechnologien für den Einzelportionsmarkt spezialisiert. Die vom Europäischen Patentamt validierte und in den wichtigsten europäischen Märkten geschützte Technologie ist über ein Lizenzprogramm weltweit verfügbar. OxBarrier wurde auf der Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weltweiten Übergang zu nachhaltigen Einzelportionsverpackungen zu ermöglichen sowie führenden Kaffee- und F&B-Marken dabei zu helfen, Leistung ohne ökologische Kompromisse zu liefern. www.OxBarrier.com .

