mwb fairtrade: High-Tech Engineering Konferenz enthüllt Innovationen

Tauchen Sie ein in die Welt der Innovationen: Am 16. September 2025 lädt die mwb research zur virtuellen High-Tech Engineering Konferenz ein. Erleben Sie, wie 14 führende Unternehmen ihre zukunftsweisenden Geschäftsmodelle präsentieren und spannende Einblicke in die High-Tech-Branche gewähren. Bequem von überall aus dabei sein – melden Sie sich jetzt über den ResearchHub-Link an und sichern Sie sich Ihren Platz. Als renommierter Wertpapierdienstleister bietet mwb research nicht nur MiFID II-konforme Analysen, sondern auch regelmäßige digitale Events für die DACH-Region. Die mwb-Aktie ist an verschiedenen Börsen notiert, was die Bedeutung und das Vertrauen in die Marke unterstreicht.

