mwb fairtrade: High-Tech Engineering Konferenz enthüllt Innovationen
Tauchen Sie ein in die Welt der Innovationen: Am 16. September 2025 lädt die mwb research zur virtuellen High-Tech Engineering Konferenz ein. Erleben Sie, wie 14 führende Unternehmen ihre zukunftsweisenden Geschäftsmodelle präsentieren und spannende Einblicke in die High-Tech-Branche gewähren. Bequem von überall aus dabei sein – melden Sie sich jetzt über den ResearchHub-Link an und sichern Sie sich Ihren Platz. Als renommierter Wertpapierdienstleister bietet mwb research nicht nur MiFID II-konforme Analysen, sondern auch regelmäßige digitale Events für die DACH-Region. Die mwb-Aktie ist an verschiedenen Börsen notiert, was die Bedeutung und das Vertrauen in die Marke unterstreicht.
- Die mwb research High-Tech Engineering Konferenz findet am 16. September 2025 von 09:00 bis 17:00 Uhr (MESZ) online statt.
- Insgesamt 14 Unternehmen werden ihre Geschäftsmodelle präsentieren und Einblicke geben.
- Anmeldungen zur Konferenz sind über den ResearchHub-Link möglich: https://research-hub.de/conference/high-tech-engineering.
- Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der BaFin zugelassener Wertpapierdienstleister mit mehreren Niederlassungen in Deutschland.
- mwb research bietet professionelle, MiFID II-konforme Analysen für Unternehmen aus der DACH-Region an und veranstaltet regelmäßig digitale Events.
- Die mwb-Aktie ist an verschiedenen Börsen notiert, darunter München im Segment m:access und im Freiverkehr an mehreren anderen Börsen.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.