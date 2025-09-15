Rettung für Orsted? Staat und Equinor stemmen sich gegen die Krise

Doch der Preis ist hoch: Die neuen Aktien werden zu 66,6 Kronen ausgegeben, was einem Abschlag von rund 67 Prozent auf den letzten Börsenkurs entspricht. Die Aktien waren am Freitag bei 200,30 Kronen aus dem Handel in Kopenhagen gegangen. Am frühen Montag werden die Titel mit einem Abschlag von 3,6 Prozent bei 193,10 Kronen gehandelt.

Orsted steht mit dem Rücken zur Wand. Der einstige Vorzeigeentwickler von Offshore-Windparks will rund 60 Milliarden dänische Kronen – umgerechnet etwa 8 Milliarden Euro – über eine Not-Kapitalerhöhung einsammeln. Es ist die wohl wichtigste Bewährungsprobe seit der radikalen Neuausrichtung auf erneuerbare Energien.

Die Maßnahme soll Vertrauen zurückgewinnen, nachdem Fehlschläge in den USA das Geschäftsmodell erschüttert haben. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst den Baustopp für das fast fertige Projekt Revolution Wind verordnet und damit die Unsicherheit massiv erhöht. Gleichzeitig will Orsted mit den frischen Mitteln vor allem den Bau des Sunrise-Wind-Parks vor New York finanzieren.

Die beiden größten Anteilseigner, der dänische Staat und Equinor, haben bereits zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Gemeinsam kontrollieren sie rund 60 Prozent von Orsted. Für den Markt ist das ein Lackmustest, ob Offshore-Wind nach Jahren der Turbulenzen wieder Wachstum und Profitabilität verspricht oder ob Anleger endgültig das Vertrauen verlieren.

Orsted-Aktien haben seit dem Höchststand im Jahr 2021 fast 90 Prozent eingebüßt. Erst Anfang des Monats musste das Unternehmen erneut seine Gewinnprognose senken, diesmal wegen schwacher Windgeschwindigkeiten.

Analysten werten das als Nebengeräusch gegenüber den großen Herausforderungen. Die Kapitalerhöhung könnte nun zur letzten Chance werden, den Konzern zu stabilisieren. Der dänische Staat und Equinor sind dabei, jetzt hängt alles davon ab, wie die Reaktion an den Märkten ausfällt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion