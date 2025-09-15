    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrsted AktievorwärtsNachrichten zu Orsted

    Gewaltiger Abschlag

    917 Aufrufe 917 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rettung für Orsted? Staat und Equinor stemmen sich gegen die Krise

    Der dänische Offshore-Wind-Pionier Orsted startet die größte Kapitalerhöhung eines europäischen Energiekonzerns seit über zehn Jahren. Doch gelingt der Befreiungsschlag?

    Für Sie zusammengefasst
    • Orsted plant größte Kapitalerhöhung seit 10 Jahren.
    • Aktienpreis mit 67% Abschlag, Markt reagiert negativ.
    • Staat und Equinor unterstützen, Vertrauen auf dem Spiel.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Gewaltiger Abschlag - Rettung für Orsted? Staat und Equinor stemmen sich gegen die Krise
    Foto: Orsted - orsted.de

    Orsted steht mit dem Rücken zur Wand. Der einstige Vorzeigeentwickler von Offshore-Windparks will rund 60 Milliarden dänische Kronen – umgerechnet etwa 8 Milliarden Euro – über eine Not-Kapitalerhöhung einsammeln. Es ist die wohl wichtigste Bewährungsprobe seit der radikalen Neuausrichtung auf erneuerbare Energien.

    Doch der Preis ist hoch: Die neuen Aktien werden zu 66,6 Kronen ausgegeben, was einem Abschlag von rund 67 Prozent auf den letzten Börsenkurs entspricht. Die Aktien waren am Freitag bei 200,30 Kronen aus dem Handel in Kopenhagen gegangen. Am frühen Montag werden die Titel mit einem Abschlag von 3,6 Prozent bei 193,10 Kronen gehandelt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Orsted A/S!
    Long
    187,65€
    Basispreis
    1,60
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    224,47€
    Basispreis
    2,33
    Ask
    × 11,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Maßnahme soll Vertrauen zurückgewinnen, nachdem Fehlschläge in den USA das Geschäftsmodell erschüttert haben. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst den Baustopp für das fast fertige Projekt Revolution Wind verordnet und damit die Unsicherheit massiv erhöht. Gleichzeitig will Orsted mit den frischen Mitteln vor allem den Bau des Sunrise-Wind-Parks vor New York finanzieren.

    Die beiden größten Anteilseigner, der dänische Staat und Equinor, haben bereits zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Gemeinsam kontrollieren sie rund 60 Prozent von Orsted. Für den Markt ist das ein Lackmustest, ob Offshore-Wind nach Jahren der Turbulenzen wieder Wachstum und Profitabilität verspricht oder ob Anleger endgültig das Vertrauen verlieren.

    Orsted

    -3,97 %
    +0,48 %
    -0,65 %
    -25,65 %
    -53,94 %
    -72,21 %
    -76,26 %
    -25,21 %
    ISIN:DK0060094928WKN:A0NBLH

    Orsted-Aktien haben seit dem Höchststand im Jahr 2021 fast 90 Prozent eingebüßt. Erst Anfang des Monats musste das Unternehmen erneut seine Gewinnprognose senken, diesmal wegen schwacher Windgeschwindigkeiten.

    Analysten werten das als Nebengeräusch gegenüber den großen Herausforderungen. Die Kapitalerhöhung könnte nun zur letzten Chance werden, den Konzern zu stabilisieren. Der dänische Staat und Equinor sind dabei, jetzt hängt alles davon ab, wie die Reaktion an den Märkten ausfällt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewaltiger Abschlag Rettung für Orsted? Staat und Equinor stemmen sich gegen die Krise Der dänische Offshore-Wind-Pionier Orsted startet die größte Kapitalerhöhung eines europäischen Energiekonzerns seit über zehn Jahren. Doch gelingt der Befreiungsschlag?