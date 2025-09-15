    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Ruhiger Start in neue Woche - Warten auf Fed-Entscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs stabil bei 1,1727 Dollar, wenig Bewegung.
    • Investoren abwartend vor Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch.
    • Fitch senkt Frankreichs Bonität, Euro kaum betroffen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich zum Wochenauftakt wenig bewegt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch bleiben die Investoren eher an der Seitenlinie. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,1727 Dollar gehandelt und damit nur etwas niedriger als am Freitagabend.

    Zunächst steht am Devisenmarkt am Dienstag der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus. Am Mittwoch richten sich dann alle Augen auf die US-Zinsentscheidung. Es gilt als sicher, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich. Angesichts der anstehenden Ereignisse erwartet die Dekabank am Montag einen "ruhigen Tag" an den Märkten.

    Die Abstufung der Bonität Frankreichs am Wochenende bewegt den Euro zum Wochenauftakt nicht nennenswert. Mitten in der Haushaltskrise in Frankreich hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit des Landes gesenkt. Damit erschwert sie der strauchelnden Regierung in Paris die Finanzierung ihrer Staatsschulden. Die Bonität der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone wurde von AA- auf A+ gesenkt, wie Fitch in der Nacht zu Samstag mitteilte./stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
