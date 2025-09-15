Antigravity stellt auf der IFA 2025 die weltweit erste 8K-360-Drohne vor

BERLIN, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Jedes Jahr im September trifft sich die Welt der Unterhaltungselektronik in Berlin zur IFA , einer der größten Technologiemessen der Welt. Das Jahr 2025 markiert den ersten Auftritt von Antigravity auf dieser Messe.

Die IFA 2025 markierte das öffentliche Debüt von Antigravity A1, der weltweit ersten 8K-360-Drohne.[1] Antigravity teilte sich einen großen Stand mit Insta360 und ermöglichte Tausenden Besuchern einen immersiven Drohnenflug aus erster Hand. Die Kombination aus A1, der Vision-Brille und dem Grip-Controller ermöglichte Besuchern, in die Zukunft des Fliegens einzutauchen.

Die Resonanz war überwältigend. Besucher zeigten sich begeistert von den Möglichkeiten von A1, viele bezeichneten sie als „Game Changer" und „Bahnbrecher" der Branche. Viele freuen sich darauf, mit der einzigartigen Kombination von Technologien in A1 neue Ideen umsetzen zu können. Andere waren begeistert davon, dass sie ihre Erinnerungen auf neue und eindrucksvolle Weise mit anderen teilen konnten.

Anerkennung durch die Branche

Antigravity A1 erhielt 20 Branchenauszeichnungen auf der IFA 2025, darunter mehrere „Best of IFA"-Titel von führenden Fachzeitschriften wie Wired, Tom's Guide und TechRadar. Die Auszeichnung unterstreicht die bahnbrechende Kombination aus 360°-Aufnahme, intuitiver Steuerung und fortschrittlicher Flugtechnologie des A1.

Blick in die Zukunft

Das Debüt von Antigravity kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Drohnenbranche, in der sich die Innovation verlangsamt hat. Mit dem A1 definiert Antigravity die Erkundung in der Luft neu und setzt einen neuen Standard für immersive Flugerlebnisse.

„Antigravity A1 macht hochwertige Drohnenaufnahmen für jedermann einfach", sagt Jason England von Tom's Guide.

Die IFA 2025 ist erst der Anfang. Antigravity wird die A1 in den kommenden Monaten auf weiteren globalen Messen vorstellen, um sicherzustellen, dass noch mehr Menschen das erleben können, was schon jetzt als eine der aufregendsten Drohnen der letzten Jahre bezeichnet wird.

Informationen zu Antigravitation

Antigravity ist ein Drohnenhersteller, der die Art und Weise, wie Menschen das Fliegen erleben, neu definiert. Antigravity wurde von Insta360 in Zusammenarbeit mit Drittanbietern ins Leben gerufen und entwickelt leistungsstarke 360°-Drohnen, die immersiv sowie einfach zu fliegen sind – egal, ob es sich um Familienmomente, Wochenendabenteuer oder kreative Projekte handelt.

Antigravity in den sozialen Medien

YouTube

Instagram

Facebook

X (früher Twitter)

TikTok

LinkedIn

[1]Der Begriff „Weltneuheit" bezieht sich auf die Tatsache, dass Antigravity am 28. Juli 2025 die erste 8K-All-in-One-360-Drohne auf dem Markt angekündigt hat. Sie nimmt direkt hochwertige 360°-Videos auf, ohne dass ein externer 360°-Kameraaufsatz erforderlich ist. Die Drohne verfügt über eine eingebaute 360°-Kamera, unterstützt die Datenübertragung in Echtzeit und ermöglicht Nutzern, die Aufnahmeparameter während des Flugs anzupassen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/antigravity-stellt-auf-der-ifa-2025-die-weltweit-erste-8k-360-drohne-vor-302556108.html