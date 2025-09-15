    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax im Plus zu Beginn 'entscheidender Woche'

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit Gewinnen, Kaufbereitschaft begrenzt.
    • Keine klaren Impulse aus Übersee, Konjunkturdaten fehlen.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus, leicht gestiegen.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax im Plus zu Beginn 'entscheidender Woche'
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Mangels klarer Impulse von den Märkten in Übersee hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen. Auch wichtige Konjunkturdaten gibt es am Montag noch nicht.

    Kurz nach Handelsbeginn legte der deutsche Leitindex um 0,45 Prozent auf 23.804,14 Punkte zu. Damit blieb er etwa in der Mitte seiner September-Spanne, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. "Aus charttechnischer Sicht steckt der deutsche Leitindex in einer Konsolidierung knapp unterhalb der 100-Tage-Linie fest", kommentierten die Experten der Schweizer Bank UBS.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,60 Prozent auf 30.355,64 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent bergauf./gl/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
