Das planen Airbus, Thales und Leonardo noch in diesem Jahr

Airbus, Thales und Leonardo wollen einen gemeinsamen Satellitenhersteller gründen, um ihre Satellitengeschäfte zu bündeln und mit der Konkurrenz aus China (China Aerospace Science and Technology Corporation) und den USA (Starlink, Boeing) konkurrieren zu können. Airbus-CEO Michael Schöllhorn spricht von einer möglichen Einigung noch in 2025 und auch Leonardo hatte schon Mitte 2025 eine Einigung in Aussicht gestellt. Schöllhorn sagte dazu. "Wir sind auf dem richtigen Weg, aber bevor wir einen so großen Schritt unternehmen können, müssen noch einige Fragen geklärt werden", sagte er gegenüber der italienischen Tageszeitung Il Corriere della Sera. Laut des CEOs erfordern derartige Transaktionen einen zweistufigen Prozess: einen Rahmenvertrag und eine Phase, die zum tatsächlichen Abschluss des Geschäfts führt. "In diesem Fall glaube ich, dass die Unterzeichnung (eines ersten Vertrags) bereits 2025 erfolgen könnte", sagte er.

Für Airbus soll das Defence & Space-Geschäft, das bislang im Vergleich zu den Flugzeugen weniger margenstark ist, gestärkt werden. Zudem soll die Sichtbarkeit im wachsenden Markt Satellitenkommunikation (Internet aus dem All, Erdbeobachtung, Sicherheit) erhöht werden.



Das Satellitengeschäft von Thales bekäme bei erfolgreichem Abschluss Zugang zu mehr Kapital, Technologie und Synergien. Thales hat als großer Anbieter von Elektronik, Radarsystemen, Cyberabwehr und Verteidigungskommunikation im Jahr 2025 bisher stark vom Rüstungsboom profitiert.

Leonardo würde von einem größeren Marktzugang profitieren und seine Rolle im europäischen Raumfahrtverbund ausbauen. Das Unternehmen hat in diesem Jahr neue Bestellungen in Höhe von 11,2 Milliarden Euro erhalten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion