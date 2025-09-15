    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Rüstungsindustrie

    1253 Aufrufe 1253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das planen Airbus, Thales und Leonardo noch in diesem Jahr

    Die europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerne Airbus, Thales und Leonardo könnten bereits 2025 eine erste Vereinbarung zur Zusammenlegung ihrer Satellitengeschäfte unterzeichnen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus, Thales und Leonardo planen Satellitenfusion 2025.
    • Ziel: Konkurrenz zu China und USA im Satellitengeschäft.
    • Stärkung von Marktanteilen und Technologien für alle.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Rüstungsindustrie - Das planen Airbus, Thales und Leonardo noch in diesem Jahr
    Foto: Blondet Eliot/ABACA - abaca

    Airbus, Thales und Leonardo wollen einen gemeinsamen Satellitenhersteller gründen, um ihre Satellitengeschäfte zu bündeln und mit der Konkurrenz aus China (China Aerospace Science and Technology Corporation) und den USA (Starlink, Boeing) konkurrieren zu können. Airbus-CEO Michael Schöllhorn spricht von einer möglichen Einigung noch in 2025 und auch Leonardo hatte schon Mitte 2025 eine Einigung in Aussicht gestellt. Schöllhorn sagte dazu. "Wir sind auf dem richtigen Weg, aber bevor wir einen so großen Schritt unternehmen können, müssen noch einige Fragen geklärt werden", sagte er gegenüber der italienischen Tageszeitung Il Corriere della Sera. Laut des CEOs erfordern derartige Transaktionen einen zweistufigen Prozess: einen Rahmenvertrag und eine Phase, die zum tatsächlichen Abschluss des Geschäfts führt. "In diesem Fall glaube ich, dass die Unterzeichnung (eines ersten Vertrags) bereits 2025 erfolgen könnte", sagte er.

    Airbus

    +1,44 %
    +5,28 %
    +5,53 %
    +21,17 %
    +48,35 %
    +104,31 %
    +172,51 %
    +254,31 %
    +979,10 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

    Für Airbus soll das Defence & Space-Geschäft, das bislang im Vergleich zu den Flugzeugen weniger margenstark ist, gestärkt werden. Zudem soll die Sichtbarkeit im wachsenden Markt Satellitenkommunikation (Internet aus dem All, Erdbeobachtung, Sicherheit) erhöht werden. 

    Thales

    +3,12 %
    +13,05 %
    +5,04 %
    +0,12 %
    +69,58 %
    +114,30 %
    +262,54 %
    +306,32 %
    +1.472,00 %
    ISIN:FR0000121329WKN:850842


    Das Satellitengeschäft von Thales bekäme bei erfolgreichem Abschluss Zugang zu mehr Kapital, Technologie und Synergien. Thales hat als großer Anbieter von Elektronik, Radarsystemen, Cyberabwehr und Verteidigungskommunikation im Jahr 2025 bisher stark vom Rüstungsboom profitiert.

    Leonardo

    +2,38 %
    +6,59 %
    +5,02 %
    +3,00 %
    +144,48 %
    +560,82 %
    +789,95 %
    +305,20 %
    +9.465,86 %
    ISIN:IT0003856405WKN:A0ETQX

    Leonardo würde von einem größeren Marktzugang profitieren und seine Rolle im europäischen Raumfahrtverbund ausbauen. Das Unternehmen hat in diesem Jahr neue Bestellungen in Höhe von 11,2 Milliarden Euro erhalten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungsindustrie Das planen Airbus, Thales und Leonardo noch in diesem Jahr Die europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerne Airbus, Thales und Leonardo könnten bereits 2025 eine erste Vereinbarung zur Zusammenlegung ihrer Satellitengeschäfte unterzeichnen.