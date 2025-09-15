Chegg - Aktie schießt in die Höhe +18,67 % - 15.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Chegg Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,67 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Chegg ist ein führendes Bildungsunternehmen, das Studierenden durch Lehrbuchverleih, Online-Nachhilfe und Studienressourcen unterstützt. Es hat eine starke Marktstellung in den USA und konkurriert mit Pearson, Cengage und McGraw-Hill. Cheggs Alleinstellungsmerkmal ist seine umfassende Plattform, die personalisierte Lernhilfen bietet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Chegg investiert war, konnte einen Gewinn von +26,63 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Chegg Aktie damit um +10,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Chegg +0,17 % gewonnen.

Chegg Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,73 % 1 Monat +40,25 % 3 Monate +26,63 % 1 Jahr -7,40 %

Informationen zur Chegg Aktie

Es gibt 108 Mio. Chegg Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,15 Mio. wert.

Chegg Aktie jetzt kaufen?

Ob die Chegg Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chegg Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.