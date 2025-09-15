Orsted Aktie tiefrot - 15.09.2025

Die Orsted Aktie ist bisher um -4,56 % auf 25,94€ gefallen. Das sind -1,24 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Ørsted ist ein Pionier in der Offshore-Windenergie und dominiert den Markt durch seine Innovationskraft und nachhaltigen Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Orsted Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -25,65 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Orsted Aktie damit um +0,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Orsted -36,99 % verloren.

Orsted Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,48 % 1 Monat -0,65 % 3 Monate -25,65 % 1 Jahr -53,94 %

Informationen zur Orsted Aktie

Es gibt 420 Mio. Orsted Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,10 Mrd. wert.

Der dänische Offshore-Wind-Pionier Orsted startet die größte Kapitalerhöhung eines europäischen Energiekonzerns seit über zehn Jahren. Doch gelingt der Befreiungsschlag?

Ørsted A/S (Orsted) Ørsted publishes prospectus and initiates rights issue 15-Sep-2025 / 08:08 CET/CEST 15.9.2025 08:08:04 CEST | Ørsted A/S | Inside information NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY …

Orsted Aktie jetzt kaufen?

Ob die Orsted Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Orsted Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.