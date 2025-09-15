RTL Group - Aktie mit Kurssprung +8,92 % - 15.09.2025

Die RTL Group Aktie konnte bisher um +8,92 % auf 38,45€ zulegen. Das sind +3,15 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die RTL Group ist ein führender europäischer Medienkonzern, der sich auf TV, Radio und digitale Inhalte spezialisiert hat. Mit einem breiten Portfolio an Sendern und Formaten hat RTL eine starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind ProSiebenSat.1 und die BBC. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Vielfalt und Stärke ihrer Marken in verschiedenen Märkten.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von RTL Group einen Gewinn von +11,26 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RTL Group Aktie damit um -1,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RTL Group auf +32,55 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

RTL Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,26 % 1 Monat -0,42 % 3 Monate +11,26 % 1 Jahr +19,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RTL Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der RTL Group Aktie, die aktuell bei 38,20 Euro notiert. Ein zentrales Thema ist das Aktienrückkaufangebot, bei dem 3,17 Millionen Aktien zu 37,85 Euro zurückgekauft werden sollen. Anleger spekulieren auf einen höheren Rückkaufpreis und äußern Bedenken, dass der Kurs nach dem Rückkauf fallen könnte. Zudem wird das Dutch Verfahren des Rückkaufs thematisiert, bei dem Aktionäre ihre Verkaufsangebote unterbreiten können.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RTL Group eingestellt.

Informationen zur RTL Group Aktie

Es gibt 155 Mio. RTL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,85 Mrd.EUR wert.

RTL Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RTL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RTL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.