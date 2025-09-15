Content is King. Reach is Queen. / AGF rückt Cross-Campaign Measurement in den Fokus - Nettoreichweite als zentrales KPI für Vergleichbarkeit beim Sprung über die Gattungsgrenzen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Rund 300 Vertreter:innen aus Medien, Werbung und

Forschung folgten am Donnerstag der Einladung der AGF Videoforschung zum

jährlichen AGF Forum in der Union Halle Frankfurt. Unter dem diesjährigen Motto

" Content is King. Reach is Queen" bot die Veranstaltung ein hochkarätig

besetztes Programm und vielfältige Einblicke in aktuelle Entwicklungen der

Medien- und Werbewelt.



Neben Präsentationen zu laufenden AGF-Projekten und Kooperationen standen Themen

wie hybride Reichweitenmessmodelle, insbesondere die Crossmedia Messung für

Kampagnen und die Standardsetzung im Hinblick auf eine übergreifende

Vergleichbarkeit im Fokus. Mit diesen Maßnahmen verfolgt die AGF das Ziel, in

einer zunehmend digitalen und komplexen Medienwelt Orientierung zu bieten,

Standards weiterzuentwickeln und die Anschlussfähigkeit des Marktes zu sichern.





"Das diesjährige Forum betont erneut, wie zentral die Frage nach Reichweite undVergleichbarkeit für den Markt ist. Die unterschiedlichen Perspektiven, vonRegulierung über Zielgruppenforschung, bis hin zur Integration internationalerPlattformen, unterstreicht die Verantwortung, mit der wir alle auf dieHerausforderungen einer digitalen und fragmentierten Medienwelt reagierenmüssen", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGFVideoforschung GmbH .In ihrer Eröffnungs-Keynote stellte Kerstin Niederauer-Kopf die Nettoreichweiteals entscheidendes KPI in einer fragmentierten Medienlandschaft heraus undmachte deutlich, warum sie als Gradmesser für die Relevanz von Inhalten und eineübergreifend vergleichende Bewertung von Kampagnen in Zielgruppen unverzichtbarist. "Nur wenn wir wissen, wie viele Personen einer Zielgruppe wir tatsächlicherreichen, können Investitionen gezielt gesteuert werden und Inhalte ihre volleWirkung entfalten", so Niederauer-Kopf . Auf dieser Basis verwies sie auf diehybriden Messansätze der AGF, die smarte Panel- und anonyme Big Datasetsverbindet, und stellte heraus, dass diese Ansätze auch im internationalenVergleich der Mastermove seien, um die Cross-Kampagnenmessung in die Umsetzungzu bringen. Hierauf gingen auch im späteren Verlauf des Tages noch MartinLandgraf und Dr. Stefan Czoschke ein: Sie zeigten auf, welche konkreten Schrittevon der AGF derzeit unternommen werden, um einen solchen Ansatz für diecrossmediale ex-post Kampagnenevaluation Realität werden zu lassen.Nach der Eröffnung sprach Dr. Tobias Schmid (Direktor der Landesanstalt fürMedien Nordrhein-Westfalen) in seiner Keynote " Wo bleibt das Level PlayingField? " über die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Medienregulierung. Er betonte,dass sich Mediengattungen nicht mehr getrennt nebeneinanderstellen lassen,