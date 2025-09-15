AGF Forum 2025
Content is King. Reach is Queen. / AGF rückt Cross-Campaign Measurement in den Fokus - Nettoreichweite als zentrales KPI für Vergleichbarkeit beim Sprung über die Gattungsgrenzen (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Rund 300 Vertreter:innen aus Medien, Werbung und
Forschung folgten am Donnerstag der Einladung der AGF Videoforschung zum
jährlichen AGF Forum in der Union Halle Frankfurt. Unter dem diesjährigen Motto
" Content is King. Reach is Queen" bot die Veranstaltung ein hochkarätig
besetztes Programm und vielfältige Einblicke in aktuelle Entwicklungen der
Medien- und Werbewelt.
Neben Präsentationen zu laufenden AGF-Projekten und Kooperationen standen Themen
wie hybride Reichweitenmessmodelle, insbesondere die Crossmedia Messung für
Kampagnen und die Standardsetzung im Hinblick auf eine übergreifende
Vergleichbarkeit im Fokus. Mit diesen Maßnahmen verfolgt die AGF das Ziel, in
einer zunehmend digitalen und komplexen Medienwelt Orientierung zu bieten,
Standards weiterzuentwickeln und die Anschlussfähigkeit des Marktes zu sichern.
"Das diesjährige Forum betont erneut, wie zentral die Frage nach Reichweite und
Vergleichbarkeit für den Markt ist. Die unterschiedlichen Perspektiven, von
Regulierung über Zielgruppenforschung, bis hin zur Integration internationaler
Plattformen, unterstreicht die Verantwortung, mit der wir alle auf die
Herausforderungen einer digitalen und fragmentierten Medienwelt reagieren
müssen", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF
Videoforschung GmbH .
In ihrer Eröffnungs-Keynote stellte Kerstin Niederauer-Kopf die Nettoreichweite
als entscheidendes KPI in einer fragmentierten Medienlandschaft heraus und
machte deutlich, warum sie als Gradmesser für die Relevanz von Inhalten und eine
übergreifend vergleichende Bewertung von Kampagnen in Zielgruppen unverzichtbar
ist. "Nur wenn wir wissen, wie viele Personen einer Zielgruppe wir tatsächlich
erreichen, können Investitionen gezielt gesteuert werden und Inhalte ihre volle
Wirkung entfalten", so Niederauer-Kopf . Auf dieser Basis verwies sie auf die
hybriden Messansätze der AGF, die smarte Panel- und anonyme Big Datasets
verbindet, und stellte heraus, dass diese Ansätze auch im internationalen
Vergleich der Mastermove seien, um die Cross-Kampagnenmessung in die Umsetzung
zu bringen. Hierauf gingen auch im späteren Verlauf des Tages noch Martin
Landgraf und Dr. Stefan Czoschke ein: Sie zeigten auf, welche konkreten Schritte
von der AGF derzeit unternommen werden, um einen solchen Ansatz für die
crossmediale ex-post Kampagnenevaluation Realität werden zu lassen.
Nach der Eröffnung sprach Dr. Tobias Schmid (Direktor der Landesanstalt für
Medien Nordrhein-Westfalen) in seiner Keynote " Wo bleibt das Level Playing
Field? " über die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Medienregulierung. Er betonte,
dass sich Mediengattungen nicht mehr getrennt nebeneinanderstellen lassen,
