Content is King. Reach is Queen. / AGF rückt Cross-Campaign Measurement in den Fokus - Nettoreichweite als zentrales KPI für Vergleichbarkeit beim Sprung über die Gattungsgrenzen (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Rund 300 Vertreter:innen aus Medien, Werbung und
    Forschung folgten am Donnerstag der Einladung der AGF Videoforschung zum
    jährlichen AGF Forum in der Union Halle Frankfurt. Unter dem diesjährigen Motto
    " Content is King. Reach is Queen" bot die Veranstaltung ein hochkarätig
    besetztes Programm und vielfältige Einblicke in aktuelle Entwicklungen der
    Medien- und Werbewelt.

    Neben Präsentationen zu laufenden AGF-Projekten und Kooperationen standen Themen
    wie hybride Reichweitenmessmodelle, insbesondere die Crossmedia Messung für
    Kampagnen und die Standardsetzung im Hinblick auf eine übergreifende
    Vergleichbarkeit im Fokus. Mit diesen Maßnahmen verfolgt die AGF das Ziel, in
    einer zunehmend digitalen und komplexen Medienwelt Orientierung zu bieten,
    Standards weiterzuentwickeln und die Anschlussfähigkeit des Marktes zu sichern.

    "Das diesjährige Forum betont erneut, wie zentral die Frage nach Reichweite und
    Vergleichbarkeit für den Markt ist. Die unterschiedlichen Perspektiven, von
    Regulierung über Zielgruppenforschung, bis hin zur Integration internationaler
    Plattformen, unterstreicht die Verantwortung, mit der wir alle auf die
    Herausforderungen einer digitalen und fragmentierten Medienwelt reagieren
    müssen", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF
    Videoforschung GmbH .

    In ihrer Eröffnungs-Keynote stellte Kerstin Niederauer-Kopf die Nettoreichweite
    als entscheidendes KPI in einer fragmentierten Medienlandschaft heraus und
    machte deutlich, warum sie als Gradmesser für die Relevanz von Inhalten und eine
    übergreifend vergleichende Bewertung von Kampagnen in Zielgruppen unverzichtbar
    ist. "Nur wenn wir wissen, wie viele Personen einer Zielgruppe wir tatsächlich
    erreichen, können Investitionen gezielt gesteuert werden und Inhalte ihre volle
    Wirkung entfalten", so Niederauer-Kopf . Auf dieser Basis verwies sie auf die
    hybriden Messansätze der AGF, die smarte Panel- und anonyme Big Datasets
    verbindet, und stellte heraus, dass diese Ansätze auch im internationalen
    Vergleich der Mastermove seien, um die Cross-Kampagnenmessung in die Umsetzung
    zu bringen. Hierauf gingen auch im späteren Verlauf des Tages noch Martin
    Landgraf und Dr. Stefan Czoschke ein: Sie zeigten auf, welche konkreten Schritte
    von der AGF derzeit unternommen werden, um einen solchen Ansatz für die
    crossmediale ex-post Kampagnenevaluation Realität werden zu lassen.

    Nach der Eröffnung sprach Dr. Tobias Schmid (Direktor der Landesanstalt für
    Medien Nordrhein-Westfalen) in seiner Keynote " Wo bleibt das Level Playing
    Field? " über die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Medienregulierung. Er betonte,
    dass sich Mediengattungen nicht mehr getrennt nebeneinanderstellen lassen,
