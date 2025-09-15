Pilotprojekt für grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung zwischen China und Indonesien gestartet
Beijing (ots/PRNewswire) - Am 11. September 2025 kündigte UnionPay International
(UPI) in Zusammenarbeit mit seinen Partnern den Pilotstart einer
grenzüberschreitenden QR-Zahlungsverknüpfung zwischen China und Indonesien unter
der Leitung der beiden Zentralbanken an.
Bei der Startveranstaltung in Beijing wurde eine Testtransaktion mit einer
indonesischen App für mobiles Bezahlen gezeigt. In Jakarta haben Nutzer, die auf
der Whitelist stehen, erfolgreich Transaktionen über die UnionPay-App und die
Alipay-App gemacht, indem sie den QRIS, den einheitlichen QR-Code in Indonesien,
gescannt haben. Während dieser Sandbox-Phase können ausgewählte Nutzer vom
chinesischen Festland mit diesen beiden chinesischen mobilen Zahlungs-Apps bei
über 40 Millionen QRIS-Händlern in Indonesien QR-Zahlungen vornehmen. Inzwischen
können Pilot-Händler in den UnionPay- und Alipay-Netzwerken auf dem chinesischen
Festland auch QR-Zahlungen von 22 gängigen indonesischen mobilen Zahlungs-Apps
akzeptieren.
Es ist wichtig zu wissen, dass die Sandbox-Phase derzeit auf Teilnehmer und
Händler mit Whitelist beschränkt ist. Die grenzüberschreitende Verknüpfung von
QR-Zahlungen wird voraussichtlich im Jahr 2025 voll funktionsfähig sein, sobald
die Sandbox-Phase abgeschlossen ist.
Die grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung ist ein wichtiges Projekt
zwischen China und Indonesien im Rahmen des Government-to-Government-Modells
(G2G) und kommt unter der Leitung der beiden Zentralbanken gut voran. Im Januar
2025 unterzeichnete UPI ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit der
Indonesian Payment System Association (ASPI), Ant International und der Bank of
China (Hong Kong) Jakarta Branch. Danach hat UPI separate
Kooperationsvereinbarungen mit den vier Switch-Netzwerken in Indonesien
unterzeichnet - Rintis, ALTO, Artajasa und Jalin - sowie mit Ant International
und Alipay, um die Umsetzung des Projekts zu beschleunigen.
Gemäß der Vereinbarung zwischen den beiden Zentralbanken werden
grenzüberschreitende QR-Zahlungen zwischen China und Indonesien in der
jeweiligen Landeswährung abgewickelt. Diese Vereinbarung macht nicht nur das
grenzüberschreitende Bezahlen mit dem Handy für die Leute in beiden Ländern
einfacher, sondern hilft Händlern auch dabei, mehr Kunden zu erreichen. Außerdem
ist das Projekt ein wichtiger Schritt für UnionPay, um zusammen mit anderen
Leuten aus der Branche ein neues Vier-Parteien-Modell zu entwickeln. UnionPay
bleibt dabei ein wichtiger Akteur, indem es die Zusammenarbeit in der ganzen
Branche ausbaut und so zu einer Win-win-Situation für alle beiträgt und
gleichzeitig seine eigene Entwicklung vorantreibt.
Bislang hat UnionPay grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindungen mit
Zahlungsnetzwerken in 19 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen
Festlands hergestellt oder verfolgt diese. Auch in Zukunft wird UnionPay die
Konnektivität im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr weiter ausbauen.
