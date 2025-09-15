    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pilotprojekt für grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung zwischen China und Indonesien gestartet

    Beijing (ots/PRNewswire) - Am 11. September 2025 kündigte UnionPay International
    (UPI) in Zusammenarbeit mit seinen Partnern den Pilotstart einer
    grenzüberschreitenden QR-Zahlungsverknüpfung zwischen China und Indonesien unter
    der Leitung der beiden Zentralbanken an.

    Bei der Startveranstaltung in Beijing wurde eine Testtransaktion mit einer
    indonesischen App für mobiles Bezahlen gezeigt. In Jakarta haben Nutzer, die auf
    der Whitelist stehen, erfolgreich Transaktionen über die UnionPay-App und die
    Alipay-App gemacht, indem sie den QRIS, den einheitlichen QR-Code in Indonesien,
    gescannt haben. Während dieser Sandbox-Phase können ausgewählte Nutzer vom
    chinesischen Festland mit diesen beiden chinesischen mobilen Zahlungs-Apps bei
    über 40 Millionen QRIS-Händlern in Indonesien QR-Zahlungen vornehmen. Inzwischen
    können Pilot-Händler in den UnionPay- und Alipay-Netzwerken auf dem chinesischen
    Festland auch QR-Zahlungen von 22 gängigen indonesischen mobilen Zahlungs-Apps
    akzeptieren.

    Es ist wichtig zu wissen, dass die Sandbox-Phase derzeit auf Teilnehmer und
    Händler mit Whitelist beschränkt ist. Die grenzüberschreitende Verknüpfung von
    QR-Zahlungen wird voraussichtlich im Jahr 2025 voll funktionsfähig sein, sobald
    die Sandbox-Phase abgeschlossen ist.

    Die grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung ist ein wichtiges Projekt
    zwischen China und Indonesien im Rahmen des Government-to-Government-Modells
    (G2G) und kommt unter der Leitung der beiden Zentralbanken gut voran. Im Januar
    2025 unterzeichnete UPI ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit der
    Indonesian Payment System Association (ASPI), Ant International und der Bank of
    China (Hong Kong) Jakarta Branch. Danach hat UPI separate
    Kooperationsvereinbarungen mit den vier Switch-Netzwerken in Indonesien
    unterzeichnet - Rintis, ALTO, Artajasa und Jalin - sowie mit Ant International
    und Alipay, um die Umsetzung des Projekts zu beschleunigen.

    Gemäß der Vereinbarung zwischen den beiden Zentralbanken werden
    grenzüberschreitende QR-Zahlungen zwischen China und Indonesien in der
    jeweiligen Landeswährung abgewickelt. Diese Vereinbarung macht nicht nur das
    grenzüberschreitende Bezahlen mit dem Handy für die Leute in beiden Ländern
    einfacher, sondern hilft Händlern auch dabei, mehr Kunden zu erreichen. Außerdem
    ist das Projekt ein wichtiger Schritt für UnionPay, um zusammen mit anderen
    Leuten aus der Branche ein neues Vier-Parteien-Modell zu entwickeln. UnionPay
    bleibt dabei ein wichtiger Akteur, indem es die Zusammenarbeit in der ganzen
    Branche ausbaut und so zu einer Win-win-Situation für alle beiträgt und
    gleichzeitig seine eigene Entwicklung vorantreibt.

    Bislang hat UnionPay grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindungen mit
    Zahlungsnetzwerken in 19 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen
    Festlands hergestellt oder verfolgt diese. Auch in Zukunft wird UnionPay die
    Konnektivität im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr weiter ausbauen.

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/pilotprojekt-fur
    -grenzuberschreitende-qr-zahlungsverbindung-zwischen-china-und-indonesien-gestar
    tet-302556023.html

    Pressekontakt:

    oushuting@unionpayintl.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114064/6117352
    OTS: UnionPay International




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Pilotprojekt für grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung zwischen China und Indonesien gestartet Am 11. September 2025 kündigte UnionPay International (UPI) in Zusammenarbeit mit seinen Partnern den Pilotstart einer grenzüberschreitenden QR-Zahlungsverknüpfung zwischen China und Indonesien unter der Leitung der beiden Zentralbanken an. Bei der …