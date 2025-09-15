Pilotprojekt für grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung zwischen China und Indonesien gestartet

Beijing (ots/PRNewswire) - Am 11. September 2025 kündigte UnionPay International

(UPI) in Zusammenarbeit mit seinen Partnern den Pilotstart einer

grenzüberschreitenden QR-Zahlungsverknüpfung zwischen China und Indonesien unter

der Leitung der beiden Zentralbanken an.



Bei der Startveranstaltung in Beijing wurde eine Testtransaktion mit einer

indonesischen App für mobiles Bezahlen gezeigt. In Jakarta haben Nutzer, die auf

der Whitelist stehen, erfolgreich Transaktionen über die UnionPay-App und die

Alipay-App gemacht, indem sie den QRIS, den einheitlichen QR-Code in Indonesien,

gescannt haben. Während dieser Sandbox-Phase können ausgewählte Nutzer vom

chinesischen Festland mit diesen beiden chinesischen mobilen Zahlungs-Apps bei

über 40 Millionen QRIS-Händlern in Indonesien QR-Zahlungen vornehmen. Inzwischen

können Pilot-Händler in den UnionPay- und Alipay-Netzwerken auf dem chinesischen

Festland auch QR-Zahlungen von 22 gängigen indonesischen mobilen Zahlungs-Apps

akzeptieren.





Es ist wichtig zu wissen, dass die Sandbox-Phase derzeit auf Teilnehmer und

Händler mit Whitelist beschränkt ist. Die grenzüberschreitende Verknüpfung von

QR-Zahlungen wird voraussichtlich im Jahr 2025 voll funktionsfähig sein, sobald

die Sandbox-Phase abgeschlossen ist.



Die grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindung ist ein wichtiges Projekt

zwischen China und Indonesien im Rahmen des Government-to-Government-Modells

(G2G) und kommt unter der Leitung der beiden Zentralbanken gut voran. Im Januar

2025 unterzeichnete UPI ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit der

Indonesian Payment System Association (ASPI), Ant International und der Bank of

China (Hong Kong) Jakarta Branch. Danach hat UPI separate

Kooperationsvereinbarungen mit den vier Switch-Netzwerken in Indonesien

unterzeichnet - Rintis, ALTO, Artajasa und Jalin - sowie mit Ant International

und Alipay, um die Umsetzung des Projekts zu beschleunigen.



Gemäß der Vereinbarung zwischen den beiden Zentralbanken werden

grenzüberschreitende QR-Zahlungen zwischen China und Indonesien in der

jeweiligen Landeswährung abgewickelt. Diese Vereinbarung macht nicht nur das

grenzüberschreitende Bezahlen mit dem Handy für die Leute in beiden Ländern

einfacher, sondern hilft Händlern auch dabei, mehr Kunden zu erreichen. Außerdem

ist das Projekt ein wichtiger Schritt für UnionPay, um zusammen mit anderen

Leuten aus der Branche ein neues Vier-Parteien-Modell zu entwickeln. UnionPay

bleibt dabei ein wichtiger Akteur, indem es die Zusammenarbeit in der ganzen

Branche ausbaut und so zu einer Win-win-Situation für alle beiträgt und

gleichzeitig seine eigene Entwicklung vorantreibt.



Bislang hat UnionPay grenzüberschreitende QR-Zahlungsverbindungen mit

Zahlungsnetzwerken in 19 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen

Festlands hergestellt oder verfolgt diese. Auch in Zukunft wird UnionPay die

Konnektivität im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr weiter ausbauen.



