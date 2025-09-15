Synopsys Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025

Mit einer Performance von +1,09 % konnte die Synopsys Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Synopsys Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,98 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Synopsys Aktie damit um -28,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,19 % verloren.

Synopsys Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -28,47 % 1 Monat -30,71 % 3 Monate -11,98 % 1 Jahr -16,62 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Es gibt 186 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,07 Mrd. wert.

Synopsys Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.