    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSynopsys AktievorwärtsNachrichten zu Synopsys

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Synopsys Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Synopsys Aktie bisher um +1,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Synopsys Aktie.

    Besonders beachtet! - Synopsys Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

    Synopsys Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Mit einer Performance von +1,09 % konnte die Synopsys Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Synopsys!
    Short
    457,18€
    Basispreis
    2,81
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    387,31€
    Basispreis
    3,93
    Ask
    × 9,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Synopsys Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,98 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Synopsys Aktie damit um -28,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,19 % verloren.

    Synopsys Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -28,47 %
    1 Monat -30,71 %
    3 Monate -11,98 %
    1 Jahr -16,62 %

    Informationen zur Synopsys Aktie

    Es gibt 186 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,07 Mrd. wert.

    Synopsys Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Synopsys

    +0,91 %
    -28,47 %
    -30,71 %
    -11,98 %
    -16,62 %
    +12,13 %
    +110,11 %
    +2.335,58 %
    ISIN:US8716071076WKN:883703





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Synopsys Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Synopsys Aktie bisher um +1,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Synopsys Aktie.