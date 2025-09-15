Tesla hebt Produktionsziele in Grünheide trotz Absatzkrise in Deutschland an

Der US-Elektroautobauer Tesla erhöht die Produktionsziele seines Werks in Grünheide bei Berlin. Grund sind nach Angaben des Werksleiters André Thierig "sehr gute" Verkaufszahlen auf internationalen Märkten. "Wir haben eine sehr gute aktuelle Absatzlage und haben deswegen auch die Produktionsplanung für das dritte und vierte Quartal noch einmal nach oben korrigiert", sagte Thierig. Das Werk beliefert nach Unternehmensangaben mehr als 30 Märkte weltweit und verzeichnet damit ein starkes Wachstum, das über Deutschland hinausreicht.

Während Tesla im deutschen Markt zuletzt deutliche Rückgänge hinnehmen musste, signalisiert die Nachfrage aus anderen Ländern eine Trendwende. Thierig sprach von "positiven Signalen für alle Märkte, die wir beliefern". Die Gigafactory Berlin-Brandenburg sei damit trotz der schwächelnden Inlandsnachfrage ein wichtiger Pfeiler für Teslas europäische und globale Expansion.

Offizielle Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zeigen, dass Teslas Neuzulassungen in Deutschland im Juli um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen sind. In den ersten sieben Monaten 2025 gingen die Auslieferungen fast 58 Prozent zurück. Im August wurden laut KBA rund 1.400 Tesla-Fahrzeuge neu zugelassen – fast 40 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Experten verweisen auf den wachsenden Wettbewerb durch chinesische Hersteller und auf die Streichung staatlicher Kaufprämien, die die gesamte Branche belasten.

Politische Debatte um E-Auto-Förderung sorgt für Unsicherheit

Thierig warnte zudem vor den Folgen politischer Unsicherheit für die Elektromobilität. Die aktuelle Diskussion um ein mögliches Aus des EU-Verbrennerverbots ab 2035 und ein Ende von Förderprogrammen könne die Branche schwächen. Er forderte von der Bundesregierung "ein klares Signal" für die weitere Förderung von Elektroautos. Gerade für die aufstrebende E-Autoindustrie im Osten Deutschlands sei Planungssicherheit entscheidend.

Gigafactory als Schlüsselstandort – Ausbaupläne vorerst gestoppt

Seit März 2022 produziert Tesla in Grünheide Elektroautos. Rund 11.000 Beschäftigte arbeiten derzeit in der Fabrik, die trotz anhaltender Kritik von Umweltschützern – das Werk liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet – als Aushängeschild für Teslas Europa-Strategie gilt. Geplante Erweiterungen, darunter ein Güterbahnhof und zusätzliche Produktionsgebäude, wurden wegen der Marktlage vorerst verschoben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 344,3EUR auf Tradegate (15. September 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.





