Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,80 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:58) bei 23.811,10 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,61 %, Sartorius Vz. +1,54 %, Porsche AG +1,41 %
Flop-Werte: Symrise -0,71 %, Bayer -0,59 %, Siemens Energy -0,45 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.412,36 PKT und steigt um +0,66 %.
Top-Werte: RTL Group +8,36 %, Redcare Pharmacy +3,67 %, Delivery Hero +2,94 %
Flop-Werte: Stroeer -1,07 %, Wacker Chemie -0,79 %, Knorr-Bremse -0,73 %
Der TecDAX steht bei 3.588,47 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +3,68 %, SMA Solar Technology +3,32 %, SUESS MicroTec +3,08 %
Flop-Werte: Draegerwerk -0,45 %, ATOSS Software -0,30 %, Formycon -0,11 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.432,29 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,68 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,58 %, BNP Paribas (A) +1,58 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,68 %, Bayer -0,59 %, Nordea Bank Abp -0,56 %
Der ATX steht aktuell (09:59:59) bei 4.652,93 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,71 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,57 %, UNIQA Insurance Group +0,56 %
Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -2,91 %, voestalpine -0,87 %, Erste Group Bank -0,82 %
Der SMI steht aktuell (10:00:00) bei 12.188,34 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: UBS Group +1,14 %, Partners Group Holding +0,98 %, CIE Financiere Richemont +0,97 %
Flop-Werte: Novartis -1,53 %, Amrize -1,48 %, Sonova Holding -1,29 %
Der CAC 40 steht bei 7.900,18 PKT und gewinnt bisher +0,99 %.
Top-Werte: Kering +3,26 %, Thales +2,98 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,58 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -0,45 %, Teleperformance -0,35 %, ArcelorMittal -0,25 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.645,36 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Sandvik +2,16 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,15 %, Getinge (B) +0,98 %
Flop-Werte: AstraZeneca -3,24 %, Tele2 (B) -0,84 %, ABB -0,66 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und gewinnt bisher +1,80 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,75 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,34 %, Public Power +0,28 %
Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -0,78 %, Piraeus Port Authority -0,73 %, Viohalco -0,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.