Börsenstart Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,80 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.412,36 PKT und steigt um +0,66 %. Top-Werte: RTL Group +8,36 %, Redcare Pharmacy +3,67 %, Delivery Hero +2,94 % Flop-Werte: Stroeer -1,07 %, Wacker Chemie -0,79 %, Knorr-Bremse -0,73 %

Der DAX steht aktuell (09:59:58) bei 23.811,10 PKT und steigt um +0,43 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,61 %, Sartorius Vz. +1,54 %, Porsche AG +1,41 % Flop-Werte: Symrise -0,71 %, Bayer -0,59 %, Siemens Energy -0,45 %

Der TecDAX steht bei 3.588,47 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +3,68 %, SMA Solar Technology +3,32 %, SUESS MicroTec +3,08 %

Flop-Werte: Draegerwerk -0,45 %, ATOSS Software -0,30 %, Formycon -0,11 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.432,29 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,68 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,58 %, BNP Paribas (A) +1,58 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,68 %, Bayer -0,59 %, Nordea Bank Abp -0,56 %

Der ATX steht aktuell (09:59:59) bei 4.652,93 PKT und steigt um +0,49 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,71 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,57 %, UNIQA Insurance Group +0,56 %

Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -2,91 %, voestalpine -0,87 %, Erste Group Bank -0,82 %

Der SMI steht aktuell (10:00:00) bei 12.188,34 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: UBS Group +1,14 %, Partners Group Holding +0,98 %, CIE Financiere Richemont +0,97 %

Flop-Werte: Novartis -1,53 %, Amrize -1,48 %, Sonova Holding -1,29 %

Der CAC 40 steht bei 7.900,18 PKT und gewinnt bisher +0,99 %.

Top-Werte: Kering +3,26 %, Thales +2,98 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,58 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -0,45 %, Teleperformance -0,35 %, ArcelorMittal -0,25 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.645,36 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Sandvik +2,16 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,15 %, Getinge (B) +0,98 %

Flop-Werte: AstraZeneca -3,24 %, Tele2 (B) -0,84 %, ABB -0,66 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und gewinnt bisher +1,80 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,75 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,34 %, Public Power +0,28 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -0,78 %, Piraeus Port Authority -0,73 %, Viohalco -0,67 %