Bund-Future erholt sich etwas von Verluste der Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag nach einer schwachen Vorwoche stabilisiert. Das Plus hielt sich dabei aber in engen Grenzen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 128,65 Punkte zu, nachdem er am Freitag unter anderem wegen der Sorgen um Frankreichs Bonität bis auf 128,51 Punkte gefallen war. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ging im Gegenzug leicht auf 2,7 Prozent zurück.

Da am Montag keine wichtigen Daten anstehen, rechnen Experten mit einem ruhigen Tag an den Anleihemärkten. Spannender dürfte es dann Mitte der Woche werden. Dann richten sich alle Augen auf die US-Zinsentscheidung. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.